30.6 C
Mogadishu
Saturday, May 9, 2026
Wararka

Daawo: Mucaaradka oo war cusub kasoo saaray banaanbaxa berri

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo maanta shir jaraa’id u qatay Wariyeyaasha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qaban-qaabada dibadbaxa ay berri ku qabanayaan magaalada Muqdisho.

Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo ka warbixiyay shirkooda ayaa sheegay in dibadbaxu bilaaban doono  7:00am, isaga oo shacabka ugu baaqay inay si buuxda uga soo qayb-galaan, ayna raadsadaan xuquuqdooda.

“Banaanbaxa waa berri waa 7:00 subaxnimo waxaan rabnaa in la’isku soo baxo oo qof walba xuquuqdiisa raadsado banaanbaxa berri oo kaliya ma’aha waa sida uu u bilowday,” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Khayre.

Sidoo kale, wuxuu tilmaamay haddii la dhibaatayo dadka isku soo baxayo iyo madaxdii hore ee dalka in mas’uuliyadda ay qaadi doonto dowladda.

Khayre ayaa sidoo kale u digay ciidamada ammaanka in loo adeegsado siyaasad iyo inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee la barakiciyay.

“Banaanbaxa haddii culeys iyo rabshado ka yimaadaan waxaa mas’uul ka ah dowadda, dadka soo banaanbaxayana waxaan ugu baaqeynaa waa banaanbax nabadeed oo aad xaqiina ku raadsaneysaan rabsho iyo dhib lama rabo” ayuu mar kale yiri Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka.

Waxaa kale oo uu intaas kusii daray “Dowlad ay waqtigeeda ka dhiman tahay 5 maalmood yaanay idin soo dirin inaad dadka gumaataan, ciidankaygow waxaa la’idin tababaray inaad ahaataan astaanta qaranka”.

Hadalkan wuxuu kusoo aadayaa, iyada oo dowladda Soomaaliya ay dhankeeda si cad u diiday dibadbaxa, kana digtay in la carqaladeedyo amniga caasimada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Soomaali ka mid ah dadka uu maamulka Trump ka ceshan doono dhalashada Mareykanka
QORAALKA XIGA
Fahad: Ilaahay waa ka naxariis badan yahay in shacabka isugu daro barakacinta Xasan iyo bambada Shabaab
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved