Daawo: Mucaaradka oo war cusub kasoo saaray banaanbaxa berri

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo maanta shir jaraa’id u qatay Wariyeyaasha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qaban-qaabada dibadbaxa ay berri ku qabanayaan magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo ka warbixiyay shirkooda ayaa sheegay in dibadbaxu bilaaban doono 7:00am, isaga oo shacabka ugu baaqay inay si buuxda uga soo qayb-galaan, ayna raadsadaan xuquuqdooda.
“Banaanbaxa waa berri waa 7:00 subaxnimo waxaan rabnaa in la’isku soo baxo oo qof walba xuquuqdiisa raadsado banaanbaxa berri oo kaliya ma’aha waa sida uu u bilowday,” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Khayre.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay haddii la dhibaatayo dadka isku soo baxayo iyo madaxdii hore ee dalka in mas’uuliyadda ay qaadi doonto dowladda.
Khayre ayaa sidoo kale u digay ciidamada ammaanka in loo adeegsado siyaasad iyo inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee la barakiciyay.
“Banaanbaxa haddii culeys iyo rabshado ka yimaadaan waxaa mas’uul ka ah dowadda, dadka soo banaanbaxayana waxaan ugu baaqeynaa waa banaanbax nabadeed oo aad xaqiina ku raadsaneysaan rabsho iyo dhib lama rabo” ayuu mar kale yiri Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka.
Waxaa kale oo uu intaas kusii daray “Dowlad ay waqtigeeda ka dhiman tahay 5 maalmood yaanay idin soo dirin inaad dadka gumaataan, ciidankaygow waxaa la’idin tababaray inaad ahaataan astaanta qaranka”.
Hadalkan wuxuu kusoo aadayaa, iyada oo dowladda Soomaaliya ay dhankeeda si cad u diiday dibadbaxa, kana digtay in la carqaladeedyo amniga caasimada.