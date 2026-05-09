27.1 C
Mogadishu
Saturday, May 9, 2026
CaalamkaWararka

Go’aanka maxkamada kiiska ninkii weeraray Ilhaan Cumar

By Asad Cabdullahi Mataan
2 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Minneapolis (Caasimada Online) – Nin deggen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa maxkamad horteed ka qirtay dambi ah inuu weeraray mas’uul federaal ah, kadib markii uu silinge (siriinjo) ugu buufiyay khal Xildhibaan Ilhaan Cumar, xilli ay kulan dadweyne qabaneysay horraantii sanadkan.

Anthony James Kazmierczak, oo 55 jir ah, ayaa qirtay inuu weeraray xildhibaanadda isagoo ku qeylinayay “Waxaad kala qeybineysaa reer Minnesota.” Weerarkan ayaa dhacay habeenkii 27-kii Janaayo xilli Ilhaan ay khudbad u jeedineysay taageerayaasheedii, sida ku cad heshiis qirasho dambi ah oo la horkeenay maxkamadda federaalka.

Xilliga uu ninkan soo boodayay, Ilhaan Cumar oo laga soo doorto deegaankaas tan iyo 2019-kii, waxay si adag ugu baaqeysay in ay is-casisho Kristi Noem oo xilligaas ahayd Xoghayaha Amniga Gudaha Mareykanka. Baaqa xildhibaanadda ayaa ku soo aaday xilli uu meeshii ugu sarreysay marayay hawlgalkii adkaa ee maamulka Trump uu ku bartilmaameedsanayay soo-galootiga gobolka Minnesota.

Laba sarkaal oo dhanka amniga ah ayaa dhulka ku dhuftay Kazmierczak waxyar kadib markii uu ka soo istaagay kursigiisii safka hore, isagoo silingaha ku buufiyay Ilhaan. Kadib markii ay laamaha amnigu gacanta ku dhigeen ninkaas, Ilhaan Cumar waxay si caadi ah u sii wadatay kulankeedii.

Dambiga uu ninkan qirtay ayaa ciqaabtiisu gaari kartaa ilaa siddeed sano oo xabsi ah. Silingaha uu ninkani u adeegsaday weerarka ayaa la xaqiijiyay inuu ku jiray isku-dhaf ah biyo ah iyo khalka tufaaxa.

Intii ay socotay dhageysiga qirashada dambiga ee ka dhacday Maxkamadda Federaalka ee Minneapolis maalintii Khamiista, Garsoore Joan Ericksen ayaa weydiisay eedeysanaha sida uu u xasuusto wixii dhacay habeenkaas. Sida uu qoray wargeyska deegaanka ee The Minnesota Star Tribune, wuxuu ku jawaabay in xasuustiisu ay “is-dhexyaacsan tahay.”

Sida ku xusan heshiiska, markii sarkaal ka tirsan booliska Minneapolis uu u yimid ninkan kadib weerarka, wuxuu markiiba u sheegay ciidamada, “Waxaan ku buufiyay khal.” Kazmierczak ayaa intii ay maxkamaddu socotay xusay inuu degdeg u caddeeyay waxa ku jiray silingaha si uusan qofna u moodin in nolosha xildhibaanaddu ay halis ku jirto.

Dabayaaqadii bishii Febraayo, xeerbeegti federaal ah ayaa ninkan ku soo oogtay hal dambi oo ah inuu weeraray sarkaal federaal ah.

Intaas waxaa dheer, Kazmierczak wuxuu wajihi doonaa dacwado gooni ah oo heer gobol ah oo salka ku haya weerarkan. Xeer-ilaaliyeyaasha deegaanka ayaa ku eedeeyay dambi culus oo ah hanjabaad argagixiso iyo hal dambi oo ah weerar heerka shanaad ah. Dacwadda heerka gobol ayaa dib loo bilaabi doonaa marka la soo afjaro kiiskiisa federaalka ah.

Ilhaan Cumar oo 43 jir ah, dalka Mareykankana timid iyadoo canug yar ah kadib markii ay kasoo qaxday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in weerarkani uusan marnaba cabsi gelin doonin.

“Waxaan ahay qof soo badbaaday, marka dhib-wadahan yari igama hor istaagi doono inaan shaqadeyda qabsado,” ayay tiri Ilhaan oo fariin soo saartay waxyar kadib dhacdadaas. Waxayna raacisay, “Ma oggolaan doono in cagajugleeyayaashu ay guuleystaan.”

 

 

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Maxaa ku qornaa warqadda uu qoray Jeffrey Epstein ka hor geeridiisa ee la shaaciyey
QORAALKA XIGA
Baarlamaanka Turkiga oo Soomaaliya u ansixiyey $30m iyo dhismaha safaarad cusub
Asad Cabdullahi Mataan

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved