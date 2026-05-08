Turkiga ma gumeystaha cusub ee Soomaaliya?

Ankara (Caasimada Online) – Dowladda Turkiga ayaa si adag u beenisay eedeymo sheegaya inay tahay “gumeystaha cusub” ee Soomaaliya, iyadoo ku adkeysatay in xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya uu ku dhisan yahay iskaashi, dan wadaag iyo taageero saaxiibtinimo.
Cemalettin Kani Torun oo ah mudane ka tirsan Baarlamaanka Turkiga ayaa sheegay in Ankara ay mar walba ixtiraamto midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa tilmaamay in Turkiga uu Soomaaliya kala shaqeeyo arrimaha horumarinta, amniga, waxbarashada iyo kaabeyaasha dhaqaalaha, isaga oo xusay in taageerada Ankara aysan ku saleysneyn dano gumeysi ama faragelin siyaasadeed.
Hadalkan ayaa imanaya xilli ay isa soo tarayaan doodaha la xiriira doorka sii kordhaya ee Turkiga ku leeyahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo mashaariicda horumarineed ee ay ka fuliso gudaha dalka.
Horey, dowladda Turkiga ayaa beenisay in si hal dhinac ah uga faa’iideysanayso kheyraadka dabiiciga ah iyo tamarta Soomaaliya, gaar ahaan shidaalka.
Ankara ayaa sheegtay in faafinta wararka been-abuurka ah looga dan leeyahay “leexinta xaqiiqda” iyo wiiqidda iskaashiga wadajirka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
“Doodaha baraha bulshada ee isku dayaya in Turkiga loo sawiro sidii dal kaliya ka faa’iideysanaya sahminta saliidda Soomaaliya waa warar aan sal lahayn, ujeedkooduna yahay in lagu dhaawaco iskaashiga labada dal,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Agaasimaha Isgaarsiinta ee Madaxtooyada Turkiga.
Sidoo kale, bayaanka Turkiga ayaa lagu yiri: “Heshiiska ay wada saxiixdeen TPAO iyo Hay’adda Batroolka Soomaaliya wuxuu si cad u qeexayaa in kheyraadka dabiiciga ah ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed.”
Ankara ayaa sidoo kale tilmaamtay in xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya uu ku dhisan yahay iskaashi wadajir ah oo u dhexeeya laba dal oo madax-bannaan.
“Sidaas darteed, waxaan si gaar ah u boorrineynaa inaan la rumeysan wararka been-abuurka ah iyo macluumaadka marin-habaabinta ah ee lagu bartilmaameedsanayo iskaashiga sii xoogeysanaya ee labada dal.”
Si kastaba ha ahaatee, Turkiga ayaa haatan howlaha qodista ka bilaanay Soomaaliya, iyadoo la beegsanayo keydadka ku jira badda gunteeda hoose, kuwaas oo horey loo aqoonsaday kadib sahan dhameystiran oo uu sameeyay markabka cilmi-baarista ee Oruç Reis sanadkii 2025.