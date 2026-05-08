Xisbi ku hanjabay inuu ka baxayo doorashada Koonfur Galbeed + Sababta

Baydhabo (Caasimada Online) – Xisbiga siyaasadeed ee Sinnaanta iyo Caddaaladda (Sincad) ayaa ku hanjabay inuu ka bixi doono doorashada maamulka Koonfur Galbeed, haddii aan wax laga qaban cabashooyin la xiriira hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid ay hareeyeen musuq-maasuq iyo cadaalad-darro.
Xisbiga ayaa sheegay in geeddi-socodka doorashada uu wajahayo faragelin siyaasadeed iyo ku-takrifal awoodeed, taas oo uu sheegay inay dhaawici karto kalsoonida lagu qabo doorashada qof iyo cod ee la filayo inay ka dhacdo maamulkaasi.
Xoghayaha guud ee xisbiga Sincad, Cabdifitaax Xasan Afrax oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in xisbigiisu uu weli aaminsan yahay muhiimadda doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabka ay codkooda si toos ah ugu dhiibanayaan.
“Waxaan ka mid nahay dadkii ku qancay in Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah,” ayuu yiri Afrax, isaga oo tilmaamay in xisbigiisu doonayo inuu taageerada shacabka ku kasbado si musharraxiintiisu uga qeyb galaan heerarka kala duwan ee dowladnimada.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in xisbiga Sincad laga hor istaagay qabanqaabooyin siyaasadeed oo ay ka wadeen magaalada Baydhabo, halka, xisbiga talada haya ee JSP uu si xor ah u adeegsanayo awoodaha dowladda iyo ololaha doorashada, sida uu sheegay.
Afrax ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada inay ku lug leeyihiin marin-habaabinta shacabka, isaga oo sheegay in magaalada Baydhabo laga abaabulayo munaasabado lagu taageerayo musharraxiin ka tirsan JSP, kuwaas oo shacabka loo tusayo inay durba ku guuleysteen kuraasta doorashada.
Waxa uu sheegay in arrimahaasi ay dhaawacayaan hufnaanta iyo dheellitirka loo baahan yahay inta lagu guda jiro ololaha doorashada, islamarkaana ay abuuri karaan tabasho siyaasadeed oo hor leh.
Xoghayaha guud ee xisbiga Sincad ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu si degdeg ah u soo farageliyo xaaladda ka taagan Baydhabo, si loo helo jawi doorasho oo loo siman yahay.
Wuxuu sidoo kale dalbaday in la keeno kormeerayaal caalami ah oo la socda geeddi-socodka doorashada Koonfur Galbeed, si loo xaqiijiyo daahfurnaan iyo kalsooni ay qabaan dhinacyada siyaasadda ku tartamaya.
Inkasta oo uu sheegay in xisbigiisu aanu dooneyn inuu qaadaco doorashada, ayuu Cabdifitaax Xasan Afrax caddeeyay in haddii aan wax laga beddelin xaaladda hadda jirta, xisbiga Sincad uu dib uga fiirsan doono sii wadista ka qeybgalka doorashada maamulka Koonfur Galbeed.