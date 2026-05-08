Sacuudiga iyo Kuweyt oo ka laabtay go’aan ay hore uga qaateen Mareykanka

Riyadh (Caasimada Online) – Dowladaha Sacuudiga iyo Kuweyt ayaa Mareykanka dib ugu fasaxay inuu isticmaalo hawada dalalkooda, kadib markii labadaasi dowladood ay horey u joojiyeen isticmaalka hawadooda ee howl-gallada Washington.
Inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin sababta ka dambeysay hakintaasi iyo dib u fasaxidda hawada, haddana arrintan ayaa kusoo aadeysa xilli ay sii kordhayaan xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe iyo cabsi laga qabo in colaadaha gobolka ay sii fidaan.
Dalalka Khaliijka ayaa si gaar ah uga walaacsan suurtagalnimada inay bartilmaameed u noqdaan weerarro kaga yimaada Iran, maadaama ay martigeliyaan saldhigyo iyo dhaqdhaqaaqyo militari oo Mareykanku ku leeyahay gobolka.
Warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegtay in Sacuudiga iyo Kuweyt ay dib u qiimeeyeen mowqifkooda, kadib markii ay arkeen muhiimadda istiraatiijiyadeed ee ay hawadoodu u leedahay howl-gallada Mareykanka, gaar ahaan kuwa la xiriira marin-biyoodka Hormuz.
Wargeyska The Wall Street Journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in Mareykanka uu dib u helay oggolaanshaha isticmaalka hawada labada dal, taas oo muhiim u ah dhaq-dhaqaaqyada militari iyo amni ee Washington ka waddo gobolka.
Sidoo kale warbixinta ayaa tilmaamtay in dalalka Khaliijka ay dareemeen in culeyska iyo khasaaraha ka dhasha xiisadaha gobolka uu si weyn u saameynayo iyaga, halka Mareykanka uu ka fogaanayo waxyeellada tooska ah.
Go’aanka cusub ee Sacuudiga iyo Kuweyt ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii Mareykanka uu muwaadiniintiisa qaar kala baxay dalalka Khaliijka, si looga hortago waxyeello ka dhalan karta xaaladda amni ee sii xumaaneysa.
Tallaabadaasi ayaa la rumeysan yahay inay abuurtay walaac cusub oo ku saabsan sida Washington uga falcelineyso khataraha jira, taas oo keentay in madaxda dalalka Khaliijka ay dib uga fiirsadaan xiriirkooda iyo iskaashiga amni ee ay la leeyihiin Mareykanka.
Dhanka kale, Iran ayaa horey digniino adag ugu dirtay dalalka Khaliijka Carabta, iyada oo uga digtay inay taageero siiyaan Mareykanka iyo Israa’iil, waxayna sheegtay in cid kasta oo la safata ay wajihi doonto weerarro iyo duqeymo kaga yimaada dhinacyo kala duwan.