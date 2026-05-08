Dagaal khasaare xooggan geystay oo ka qarxay Sanaag iyo S/LAND oo war kasoo saartay

Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumadda Somaliland ayaa si degdeg ah ugu baaqday in la joojiyo dagaal beeleed khasaare culus sababay oo ka dhacay deegaanka Carmale ee hoostaga degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag, kadib markii halkaasi ay ku dhinteen dad badan oo kasoo kala jeeda labada dhinac ee dirirtu dhexmartay.
Wararka laga helayo deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 23 qof oo ku geeriyooday dagaalka loo sameeyay xabaal wadareed deegaanka Carmale, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen iska horimaadkaasi oo maalmahanba ka taagnaa gobolka Sanaag.
Ilo deegaanka ah ayaa Caasimada Online u sheegay in colaaddan ay salka ku hayso muran la xiriira dhul daaqsimeed iyo aanooyin hore oo u dhexeeyay labada beelood ee dirirtu dhexmartay, kuwaasi oo marar kala duwan isku dhacay sanadihii lasoo dhaafay.
Xukuumadda Somaliland ayaa si weyn uga hadashay xaaladda deegaanka, iyada oo sheegtay in dagaalkaasi uu sababay khasaare naf iyo maalba leh, isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda sii laba kacleyn karta.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, Cabdalle Maxamed Sandheere ayaa sheegay in xukuumaddu ay shir degdeg ah ka yeelatay dagaalka, si xal loogu helo colaadda soo noqnoqotay ee ka aloosan deegaanka Carmale.
Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamada kala duwan ee ku sugan jiidda hore lagu amray inay si degdeg ah uga qeyb qaataan daminta colaadda, isla markaana ay kala dhexgalaan labada dhinac ee dagaallamaya.
Sidoo kale waxa uu ugu baaqay shacabka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada iyo masuuliyiinta ku howlan qaboojinta xaaladda, isaga oo ku adkeeyay in laga hortago dhiig kale oo ku daata deegaanka.
“Waxaan ugu baaqeynaa shacabka iyo waxgaradka deegaanka inay ka qeyb qaataan nabadeynta, si loo badbaadiyo dadka walaalaha ah ee dagaalku saameeyay,” ayuu yiri wasiir Sandheere.
Dhankiisa, guddoomiyaha gobolka Sanaag, Maxamuud Raage Ibraahin, ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay khasaaraha ka dhashay dagaalka, isaga oo sheegay in dhimashada iyo dhaawacyada dhacay ay yihiin kuwo murugo leh.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkaasi uu saameyn weyn ku yeeshay bulshada deegaanka, isla markaana loo baahan yahay in si wadajir ah loogu istaago daminta colaadda.
“Aad iyo aad ayaan uga xunnahay dagaalkan. Waa wax laga murugoodo in dad walaalo ah oo ehel ahi ay si foolxun isku dilaan. Dadku waxay ku dhinteen arrimo aan mudneyn in naf loo waayo,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Sanaag.
Waxa uu intaas ku daray in maamulka gobolka, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ay wadaan dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu kala qaado maleeshiyaadka dagaallamaya, isla markaana xal waara looga gaaro colaadda deegaanka.
Maamulka Somaliland ayaa ugu dambeyn sheegay in dadaallo xooggan lagu bixinayo sidii loo dejin lahaa xaaladda deegaanka Carmale, xilli laga cabsi qabo in dagaalkaasi uu sii fido haddii aan si degdeg ah loo xakameyn.