Cabdullaahi Nuur oo ku biiray shirka mucaaradka, shaaciyayna sababta ay ku kala tageen Xasan

Muqdisho (Caasimada Online) – Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dhawaan iska casilay xilkii la-taliyaha sare ee Madaxweynaha Soomaaliya ayaa caawa ku biiray shirka siyaasiyiinta mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho.
Cabdullaahi ayaa caawa ka mid ahaa xubno siyaasiyiin ah oo ka baxay garabka Villa Soomaaliya kuna biiray mucaaradka, isagoo wareysi kooban oo uu bixiyay ku sheegay in isaga iyo Madaxweyne Xasan Sheekh ay isku seegeen hanaanka uu u wajahayo xaaladda kala guurka.
“Madaxweyne Xasan Sheekh saaxiibo ayaan ahaan jirnay, laakiin saaxiibtinimadu waa dano shakhsiyadeed, waxaa ka muhiimsan danta caamka, waxaana ku kala tagnay danta guud,” ayuu yiri Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Cabdullaahi ayaa ka gaabsaday in arrimaha ay isku seegeen Madaxweynaha ay qeyb ka tahay doorashada HirShabelle, oo dowladda federaalka ay ku leedahay galaangal xooggan.
Maalmo ka hor, sidan oo kale waxaa shirka mucaaradka ugu biiray xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo dhawaan isaga baxay xisbiga JSP, iskana casilay xilkii uu ka hayay. Odowaa ayaa markaas hoolka shirka kala soo muuqday saaxiibadiis Cabdullaahi Sanbaloolshe iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo iyaguna horay uga baxay garabka Xasan Sheekh.
Mucaaradka ayaa maalmahan waday shirar isdaba joog ah oo looga arrinsanayo xaaladda kala guurka iyo xiisadda taagan, iyadoo mucaaradku isku diyaarinayo qabashada dibadbax weyn oo ka dhan ah dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo 10-ka bishan ka dhici doona magaalada Muqdisho.
Si kastaba, siyaasiyiinta mucaaradka ayaa rejo-xumo ka muujinaya gogosha uu fidiyay Madaxweyne Xasan Sheekh, maadaama ay horay u fashilmeen dhammaan wada-hadalladii horay loola galay Madaxweyne Xasan Sheekh ee ka qabsoomay Villa Soomaaliya, waana sababta ay u qaadayaan tallaabooyin cadaadiska ku sii kordhinaya madaxweynaha.
