Pakistan oo wafdi usoo direysa Muqdisho si ay DF ugala hadasho sii deynta…

Islamabad (Caasimada Online) – Dowladda Pakistan ayaa shaacisay in ay wafdi heer sare ah u soo dirayso magaalada Muqdisho, si ay wada-hadallo ula yeelato Dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ku saabsan sii daynta shaqaale u dhashay Pakistan oo afduub loo haysto.
Shaqaalahaas Pakistani ah ayaa la sheegay in lagu haysto markab ganacsi oo ay la wareegeen kooxo burcad-badeed Soomaali ah, xilli uu marayay biyaha Gacanka Cadmeed, sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan, Tahir Hussain Andrabi ayaa xaqiijiyay in Islamabad ay si joogto ah ula xiriirayso mas’uuliyiinta Soomaaliya, si xal waara looga gaaro xaaladda adag ee shaqaalahaasi ku sugan yihiin.
Andrabi ayaa intaa ku daray in Safaaradda Pakistan ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkiisa ay si dhow ula socdaan horumarka kiiskan, isla markaana dadaallo diblomaasiyadeed ay socdaan.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in wafdiga la filayo in uu dhowaan tago Muqdisho, si uu kulan toos ah ula yeesho hay’adaha dowladda Soomaaliya ee ay khuseyso arrintani.
Wuxuu xusay in inkastoo aan weli la gaarin natiijo degdeg ah oo la xiriirta sii deynta shaqaalaha, haddana ay jiraan isfahan iyo horumar ku saabsan wada-hadallada socda ee labada dhinac.
Dhanka kale, warka ka soo baxay Dowladda Pakistan ayaa yimid xilli ay burcad-badeedda haysta markabka la afduubay ay dalbadeen in ay si toos ah ula hadlaan wakiillo ka socda dowladda Pakistan.
Ilo ku dhow kooxaha burcad-badeedda ayaa sheegay in markabka lagu magacaabo “Honor 25” ay saaran yihiin shaqaale gaaraya 17 qof, kuwaas oo ay ku jiraan 10 muwaadiniin Pakistani ah.
Shaqaalahan ayaa lagu haystaa tan iyo markii markabka la afduubay 21-kii bishii Abriil, iyadoo xaaladdooda ay weli tahay mid aan la hubin.
Dhanka kale, qoysaska shaqaalaha la haysto ayaa wajahaya walwal iyo cabsi sii kordhaysa, iyagoo ku jira sugitaan adag oo ku saabsan badbaadada ehelkooda.
Dadaallada diblomaasiyadeed ee socda ayaa la filayaa in ay door ka qaataan xal u helidda xiisaddan, inkastoo xaaladdu weli tahay mid cakiran oo u baahan wadahadallo dheeraad ah.