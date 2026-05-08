Safarka Cabdiraxmaan Cirro ee Imaaraadka oo dhaliyay hadal-hayn ka hor 18 May

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, oo booqasho ku jooga dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ayaa dhaliyay hadal-heyn siyaasadeed oo xooggan, xilli maamulka Hargeysa uu isu diyaarinayo xuska 18 May.
Safarka Cirro ayaa la sheegay inuu la xiriiro danaha Somaliland, xiriirka ay la leedahay Imaaraadka iyo dadaallada ay Hargeysa ku dooneyso inay ku xoojiso taageero diblomaasiyadeed oo ku aaddan aqoonsi raadinteeda muddada dheer.
Shacabka Somaliland ayaa si dhow ula socda booqashada madaxweynahooda, iyagoo sugaya inuu dib ugu laabto Hargeysa ka hor munaasabadda 18 May, oo maamulka Somaliland u asteeyo sanad-guuradii ka soo wareegtay markii uu 1991 ku dhawaaqay inuu ka go’ay Soomaaliya inteeda kale.
Wararka ka imaanaya Hargeysa ayaa sheegaya in dad badan ay aaminsan yihiin in safarka Cirro ee Imaaraadka uu la imaan karo farriin siyaasadeed oo muhiim ah, gaar ahaan maadaama uu horey u sheegay in shacabka Somaliland ay maqli doonaan war farxad geliya inta lagu guda jiro xuska 18 May.
Madaxweyne Cirro ayaa horey u sheegay in Somaliland ay fileyso tallaabo cusub oo diblomaasiyadeed, isagoo si dadban u tilmaamay in dal kale uu ku soo biiri karo Israel, oo horey ugu dhawaaqday inay aqoonsatay Somaliland. Hadalkaas ayaa sare u qaaday rajada taageerayaashiisa, balse wuxuu sidoo kale kordhiyay walaaca ka jira Muqdisho.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeedda tallaabo kasta oo lagu aqoonsanayo Somaliland, iyadoo ku adkeysata in Somaliland ay tahay qeyb ka mid ah dhulka Soomaaliya, isla markaana aanay jirin awood shisheeye oo si gooni ah ula macaamili karta gobol ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Somaliland, oo caalamku weli u aqoonsan yahay qeyb ka mid ah Soomaaliya, ayaa muddo ka badan 30 sano raadineysay aqoonsi caalami ah. Hase yeeshee, dadaalladaas waxaa hor istaagay mowqifka dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay, Midowga Afrika iyo dalal kale oo taageera midnimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya.
Hadal-heynta safarka Imaaraadka ayaa timid xilli Abu Dhabi ay muddo dheer xiriir dhaqaale iyo istiraatiiji ah la lahayd Somaliland, gaar ahaan dekedda Berbera iyo maalgashiyo kale oo gobolka ka socda. Taas ayaa keentay in dad badan ay u arkaan booqashada Cirro mid ka baxsan safar caadi ah, inkastoo aysan jirin illaa hadda war rasmi ah oo Imaaraadku ku sheegay inuu beddelay mowqifkiisa ku aaddan qaddiyadda Somaliland.
Muqdisho ayaa si gaar ah uga walaacsan in xiriirka sii xoogeysanaya ee Hargeysa iyo Abu Dhabi uu yeesho saameyn siyaasadeed oo ka baxsan iskaashi dhaqaale. Dowladda Soomaaliya waxay horey u sheegtay in xiriir kasta oo dal shisheeye la sameynayo qeyb ka mid ah Soomaaliya uu yahay mid u baahan inuu maro dowladda federaalka.
Si kastaba, safarka madaxweynaha Somaliland ee Imaaraadka ayaa noqday qodobka ugu weyn ee lagu falanqeynayo Hargeysa, iyadoo indhaha shacabka iyo siyaasiyiinta ay ku jeedaan waxa uu Cirro la soo laaban doono ka hor munaasabadda 18 May.