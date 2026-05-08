Maxamuud Tooxoow oo lagu xukumay Mareykanka kadib afduubkii iyo dilkii J.M

Springfield (Caasimada Online) — Maxkamad federaal ah oo ku taalla dalka Mareykanka ayaa xukun adag ku ridday muwaadin Soomaali ah, kadib markii lagu helay dambi ah inuu geystay afduub sababay dhimasho.
Maxamuud Tooxoow Maxamed oo 44 jir ah, ayaa waxaa 30 sano oo xabsi ah ku xukuntay Garsooraha Maxkamadda Federaalka ee Mareykanka, Megan B. Benton. Xukunkan ayaa yimid kadib markii lagu caddadeeyay inuu afduubtay haweeney magaceeda qoraallada maxkamadda loogu soo gaabiyay J.M, taas oo ugu dambeyn la dilay.
Sida ku cad dokumiintiyada maxkamadda, maydka haweeneydan ayaa la helay 29-kii Luulyo ee sanadkii 2019-kii, meel u dhow waddada weyn ee Missouri Highway 59. Helitaanka maydka ayaa timid kadib markii qof waddada marayay uu arkay shandad leh midabka basaliga ah oo hareeraha waddada lagu dhex tuuray, taas oo ay lugo kasoo muuqdeen.
Ciidamada amniga oo goobta gaaray ayaa helay maydka J.M oo aad u burburay, kana ag dhowaa shandadda. Baaritaano xasaasi ah oo lagu sameeyay dheecaanka hiddesidaha (DNA) ayaa xaqiijiyay in dhiigga dhibanaha laga helay agab dhowr ah oo saarnaa gaari ay wada isticmaali jireen iyada iyo eedeysane Maxamuud.
Dhibanaha ayaa markii ugu dambeysay iyadoo nool la arkay 16-kii Luulyo 2019-kii, xilligaas oo ciidamada boolisku ay ka jawaabeen wicitaan degdeg ah oo ka yimid gurigeeda.
Haweeneyda ayaa khadka gurmadka ee 911 u sheegtay in Maxamuud uu mindi ku qabtay, isku dayayna inuu si awood ah ugu tago. Sidoo kale, waxay si isdaba joog ah ugu celcelisay shaqaalaha gurmadka inay aad uga walwalsan tahay in Maxamuud uu waxyeelo gaarsiiyo saddexdeeda carruur ah oo xilligaas la joogay.
Maalin kadib, oo ku beegneyd 17-kii Luulyo 2019-kii, ayaa laamaha amniga lagu wargeliyay in J.M iyo carruurteeda la la’ yahay, kadib markii lagu guuldareystay in telefoonka ama si toos ah loola xiriiro. Ugu dambeyn, carruurta ayaa 8-dii Agoosto 2019 laga dhex helay guri ku yaalla magaalada Des Moines ee gobolka Iowa.
Kadib markii uu carruurta uga dhex tagay gobolka Iowa, Maxamuud wuxuu isaga baxsaday dalka Mareykanka, isagoo muddo dhuumaaleysi kaga maqnaa caddaaladda. Ugu dambeyn, laamaha sirdoonka ayaa helay xogtiisa, waxaana laga soo tarxiilay dalka Guatemala 27-kii Luulyo 2021-kii, isagoo loo gacan geliyay dowladda Mareykanka.
Kiiskan maxkamadeed ayaa waxaa dacwaddiisa wadday Kaaliyaha Xeer-ilaaliyaha Mareykanka Ami Harshad Miller.
Baaritaanka kiiskan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa iska kaashaday Hay’adda Dembi-baarista Federaalka ee FBI, Waaxda Booliska ee McDonald County ee gobolka Missouri, Booliska Rochester ee Minnesota, iyo Booliska magaalada Des Moines ee gobolka Iowa.