Xogta shir Somaliland iyo Israa’iil ku dhex-maray Addis Ababa + Sawirro

By Guuleed Muuse
Addis Ababa (Caasimada Online) – Wafuud ka kala socotay Somaliland iyo ganacsato Israa’iili ah ayaa kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kaas oo diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga ganacsi iyo maalgashi ee labada dhinac.

Kulanka ayaa waxaa hoggaaminayay Wasiirka Ganacsiga iyo Dalxiiska Somaliland, Cabdiraxmaan Xasan Nuur, halka dhinaca Israa’iil ay ka qeyb-galeen wakiillo ganacsi iyo diblomaasiyiin ka socday dowladda Israa’iil.

War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Ganacsiga Somaliland ayaa lagu sheegay in wada-hadallada ay diiradda saareen fursadaha iskaashi ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgashiga, iyadoo labada dhinac ay muujiyeen daneyn ku aaddan xoojinta xiriirka dhaqaale.

Labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadlay horumarinta iskaashiga qaybaha beeraha, tamarta, tiknoolajiyadda, kaabeyaasha dhaqaalaha, adeegyada maaliyadda iyo caafimaadka, kuwaasi oo loo arko meelaha ugu muhiimsan ee iskaashiga laga sameyn karo.

Wafdiga Somaliland waxaa sidoo kale kamid ahaa Guddoomiyaha Bangiga Dhexe, Cabdinasiir Axmed Xirsi, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Caymiska, Cabdisalaan Maxamed Maxamuud (Buusi) iyo xubno kale oo ka socday ganacsatada Somaliland.

Ganacsatada Somaliland ee kulanka ka qeyb galay waxaa hoggaaminayay Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland, Jamaal Aydiid Ibraahim, kaas oo door muuqda ku lahaa wada-hadallada la xiriira iskaashiga ganacsi.

Kulankan ayaa waxaa qabanqaabadiisa lahaa Safiirka Somaliland u fadhiya Israa’iil, Dr. Maxamed Xaaji, iyadoo la sheegay in ujeeddadiisu ahayd in la abuuro xiriir ganacsi iyo maalgashi oo muddo dheer ah oo dhex mara Somaliland iyo shirkadaha Israa’iiliyiinta ah.

Dhinaca Israa’iil waxaa kulanka ka qeyb galay Ku-xigeenka Safiirka Israa’iil u fadhiya Itoobiya iyo diblomaasiyiin kale, halka Safiirka Israa’iil ee Somaliland, Michael Lotem, uu si muuqaal fog ah uga qeyb galay shirkaasi.

Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Somaliland ayaa sheegtay in wada-hadalladani ay qeyb ka yihiin dadaallada Somaliland ay ku dooneyso inay kusoo jiidato maalgashi shisheeye iyo iskaashi dhaqaale oo caalami ah, iyadoo la filayo in kulamadan ay horseedaan heshiisyo ganacsi iyo maalgashi oo la hirgeliyo mustaqbalka dhow.

