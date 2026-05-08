Mucaaradka oo su’aal geliyay qorshaha DF uga dhuumaneyso ceebta ka taagan Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshaha Dowladda Federaalka ay ku wajahayso xiisadda ka taagan burburinta dhulka danta guud, taas oo si weyn u saameysay shacabka reer Muqdisho.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku jiro xukunkiisa, ayna iskugu darsameen cabsi, welwel iyo jahawareer.
“Shalay waxaa la sheegay in la joojiyey dhul-boobkii iyo barakicintii, balse isla habeenkii cagaftu waxay dumisay xaafado dhan. Wasiirka Hawlaha Guud oo ay wasaaraddiisu ku guri kiro ah ku jirto , inta badan dhulkii ay lahaydna la xaraashay, ayaa lagu amray inuu ku dhawaaqo in 10 kun oo guri loo dhisayo shacabka,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Sidoo kale, wuxuu su’aal geliyay sida hoggaankii ka burburiyay guryahooda uu haatan mid kale ugu dhisayo. “Soomaalidu waxay tiraahdaa: Nin ku dilay har kuguma jiido,” ayuu yiri.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u dejin u sameynayso shacabkii ku barakacay baneynta dhulka danta guud ee caasimadda, xilli ay sheegtay in la joojiyay sii wadista qorshaha burburinta.
Arrimahan ayaa imanaya xilli mucaaradku isku diyaarinayo qabashada dibadbax weyn oo ka dhan ah dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo 10-ka bishan ka dhici doona magaalada Muqdisho. Mucaaradka ayaa raba in dibadbaxa ay qeyb weyn ka noqdaan shacabka laga burburiyay guryihii ay deganaayeen, kuwaas oo maalmihii dambe cabasho marinayay warbaahinta.
Taliska Madaxweyne Xasan wuxuu ku jiraa maalmihii ugu dambeeyey ee xukunkiisa, cabsi, welwel iyo jahawareerna ayaa iskugu darsamay. Halkii uu xaqiiqda ka wajihi lahaa, ayuu isku dayayaa in uu dacaayad iyo borobagaando jaban shacabka lagu marin habaabiyo.
Shalay waxaa la sheegay in la joojiyey dhul-boobkii iyo barakicintii, balse isla habeenkii cagaftu waxay dumisay xaafado dhan. Wasiirka Hawlaha Guud oo ay wasaaraddiisu ku guri kiro ah ku jirto , inta badan dhulkii ay lahaydna la xaraashay, ayaa lagu amray inuu ku dhawaaqo in 10 kun oo guri loo dhisayo shacabka.
Soomaalidu waxay tiraahdaa: “Nin ku dilay har kuguma jiido.” Sidee nin hoygaagii kaa dumiyey mid kale kuugu dhisayaa
“Xirfad maaha beentuye
Afku yaanu kaa xadin!
Xaqiiqada ha gees marin
Xaqa adiga oo garan
Xaggaad eegtay haw deyin!
Abwaan Af-gudhiye (AUN)