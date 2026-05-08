31.9 C
Mogadishu
Friday, May 8, 2026
Wararka

Mucaaradka oo su’aal geliyay qorshaha DF uga dhuumaneyso ceebta ka taagan Muqdisho

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshaha Dowladda Federaalka ay ku wajahayso xiisadda ka taagan burburinta dhulka danta guud, taas oo si weyn u saameysay shacabka reer Muqdisho.

Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku jiro xukunkiisa, ayna iskugu darsameen cabsi, welwel iyo jahawareer.

“Shalay waxaa la sheegay in la joojiyey dhul-boobkii iyo barakicintii, balse isla habeenkii cagaftu waxay dumisay xaafado dhan. Wasiirka Hawlaha Guud oo ay wasaaraddiisu ku guri kiro ah ku jirto , inta badan dhulkii ay lahaydna la xaraashay, ayaa lagu amray inuu ku dhawaaqo in 10 kun oo guri loo dhisayo shacabka,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Sidoo kale, wuxuu su’aal geliyay sida hoggaankii ka burburiyay guryahooda uu haatan mid kale ugu dhisayo. “Soomaalidu waxay tiraahdaa: Nin ku dilay har kuguma jiido,” ayuu yiri.

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u dejin u sameynayso shacabkii ku barakacay baneynta dhulka danta guud ee caasimadda, xilli ay sheegtay in la joojiyay sii wadista qorshaha burburinta.

Arrimahan ayaa imanaya xilli mucaaradku isku diyaarinayo qabashada dibadbax weyn oo ka dhan ah dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo 10-ka bishan ka dhici doona magaalada Muqdisho. Mucaaradka ayaa raba in dibadbaxa ay qeyb weyn ka noqdaan shacabka laga burburiyay guryihii ay deganaayeen, kuwaas oo maalmihii dambe cabasho marinayay warbaahinta.

Hoos ka aqriso qoraalka oo dhameystiran:

Taliska Madaxweyne Xasan wuxuu ku jiraa maalmihii ugu dambeeyey ee xukunkiisa, cabsi, welwel iyo jahawareerna ayaa iskugu darsamay. Halkii uu xaqiiqda ka wajihi lahaa, ayuu isku dayayaa in uu dacaayad iyo borobagaando jaban shacabka lagu marin habaabiyo.

Shalay waxaa la sheegay in la joojiyey dhul-boobkii iyo barakicintii, balse isla habeenkii cagaftu waxay dumisay xaafado dhan. Wasiirka Hawlaha Guud oo ay wasaaraddiisu ku guri kiro ah ku jirto , inta badan dhulkii ay lahaydna la xaraashay, ayaa lagu amray inuu ku dhawaaqo in 10 kun oo guri loo dhisayo shacabka.

Soomaalidu waxay tiraahdaa: “Nin ku dilay har kuguma jiido.” Sidee nin hoygaagii kaa dumiyey mid kale kuugu dhisayaa

“Xirfad maaha beentuye
Afku yaanu kaa xadin!
Xaqiiqada ha gees marin
Xaqa adiga oo garan
Xaggaad eegtay haw deyin!

Abwaan Af-gudhiye (AUN)

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xogta shir Somaliland iyo Israa’iil ku dhex-maray Addis Ababa + Sawirro
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved