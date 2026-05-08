Mareykanka iyo Iran oo is-weeraray iyo Trump oo sheegay in xabad-joojintii…

Muscat (Caasimada Online) – Iska horimaad xooggan ayaa maanta ku dhexmaray ciidamada badda ee Mareykanka iyo Iiraan aagga Gacanka Hormuz, iyadoo labada dhinac ay isku eedeeyeen mas’uuliyadda weerarka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Iran ay gantaallo, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) iyo doomaha dheereeya ku weerartay saddex ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Mareykanka, iyadoo Pentagon-ka uu ku tilmaamay “weerar aan loo meel dayin.”
Madaxweyne Trump oo ka falcelinayay dhacdadaas ayaa yiri, “Iran maanta waxay nagu sameysay daandaansi.” Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale caddeeyay in heshiiskii xabbad-joojinta ee lala galay Iran uu weli sidiisii yahay.
Dhanka kale, taliska sare ee ciidamada Iran ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu bartilmaameedsaday markab nooca shidaalka qaada ah iyo markab kale oo ku dhowaa Gacanka Hormuz, iyagoo sheegay in Mareykanku uu weerarro cirka ah ka fuliyay deegaanno dhowr ah oo ku yaalla xeebaha Iran.
Iyadoo ay muuqato nuglaanta xabbad-joojinta, Wasaaradda Gaashaandhigga ee Imaaraadka Carabta ayaa subaxnimadii hore ee Jimcaha sheegtay in nidaamka difaaca cirka ee dalkaas uu ka hortagay weerar gantaallo iyo drones ah oo kaga yimid dhanka Iran.
Wasaaraddu waxay xaqiijisay in laba gantaal oo nooca ballistic-ga ah iyo saddex diyaaradood oo UAV ah ay soo dhaceen, taas oo sababtay dhaawaca saddex qof.
Dhanka kale, warbaahinta qaranka Iran ayaa sheegtay in qaraxyo laga maqlay Gacanka Hormuz, iyagoo ku tilmaamay “isdhaafsi rasaas” oo dhexmaray iyaga iyo “cadowga.” Sidoo kale, wararka maxalliga ah ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay gudaha caasimadda Tehran.
Taliska Dhexe ee Mareykanka (CENTCOM) ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay burburiyeen hanjabaadihii uga yimid Iran, iyagoo bartilmaameedsaday xarumihii laga soo tuurayay gantaallada iyo goobihii laga hagayay diyaaradaha drones-ka.
“CENTCOM ma doonayso in xaaladdu ka sii darto, balse waxay diyaar u tahay inay difaacdo ciidamada Mareykanka,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Hanjabaadda Trump iyo falcelinta Iran
Madaxweyne Trump oo fariin soo dhigay barta Truth Social ayaa ku hanjabay in haddii Iran aysan saxiixin heshiiska “si degdeg ah,” Mareykanku uu qaadi doono weerarro ka xooggan kuwii hore.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran, Abbas Araghchi, ayaa dhankiisa ku eedeeyay Mareykanka inuu mar walba doorbido “tacabur ciidan” xilli kasta oo xal diblomaasiyadeed miiska saaran yahay.
Isagoo qoraal soo dhigay barta X, ayuu yiri: “Iiraaniyiintu marnaba uma makalaan cadaadis.”
Xiisaddan ayaa timid xilli Mareykanku uu rumeysan yahay inuu qarka u saaran yahay heshiis ka kooban 14 qodob oo lala galo Iran, kaas oo gundhig u noqon kara wada-hadallada nukliyeerka. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii xabbad-joojintan loogu beddeli lahaa nabad waarta.
Si kastaba, xubno sare oo ka tirsan baarlamaanka Iran ayaa naqdiyay qodobbada hordhaca ah ee Mareykanka, iyagoo ku tilmaamay “liis rabitaanno ah” oo aan dhab ahayn, waxayna ka digeen in gacantoodu ay saaran tahay “kiciyaha gantaalka” haddii aan shuruudahooda la fulin.
Dowladda Israa’iil ayaa dhankeeda sheegtay inaysan wax lug ah ku lahayn iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gacanka Hormuz.