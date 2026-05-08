Sawirro: Madaxweyne Xasan Sheekh oo caawa ku hooyanaya dalka…

By Guuleed Muuse
1 min.
Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, halkaasi oo caawa uu ku hooyanayo

Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, waxaana halkaasi ku qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Jabuuti, Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dalkaasi.

Mas’uuliyiinta soo dhoweysay wafdiga Soomaaliya ayaa muujiyay xiriirka walaaltinimo, iskaashi iyo deris wanaagga ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti, kuwaas oo leh xiriir taariikhi ah oo soo jireen ah.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka mid ah madaxda dalalka Geeska Afrika iyo mas’uuliyiinta kale ee lagu casuumay inay ka qeyb-galaan munaasabadda caleemo-saarka Madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi, Ismaaciil Cumar Geelle.

Munaasabaddan ayaa la filayaa inay kasoo qeyb-galaan hoggaamiyeyaal kala duwan oo ka socda qaaradda Afrika iyo dibaddeeda, kuwaas oo u tegaya Jabuuti taageerada dowladda iyo shacabka dalkaasi.

Inta uu ku sugan yahay magaalada Jabuuti, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la filayaa inuu kulamo gaar gaar ah la yeesho madaxda sare ee dowladda Jabuuti iyo mas’uuliyiin kale oo ka qeyb-galaya munaasabadda caleemo-saarka.

Kulamadaas ayaa la filayaa inay diiradda saaraan xoojinta xiriirka labada dal, iskaashiga amniga, arrimaha gobolka iyo dardar-gelinta wada shaqeynta u dhexeysa Soomaaliya iyo Jabuuti.

