HirShabeelle oo mid ku dhibsatay DF, soohdina u sameysay Muqdisho iyo Sh/Dhexe

By Zahra Axmed Gacal

Warsheekh (Caasimada Online) – Maamulka HirShabeelle ayaa maanta dhagax-dhigay soohdin kala qeybineysa gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Dhexe, xuduudda labada gobol ayaa laga dhigay deegaanka Ceelcadde oo waqooyi ka xiga magaalada Muqdisho.

HirShabeelle ayaa go’aan ku gaartay in aysan aqbali doonin in Muqdisho ku fido deegaano ka tirsan Sh/Dhexe, sidoo kale maamulkaas ayaa mamnuucay in iyadoo lasoo war-gelin aan soohdintaas lasoo dhaafi karin ajaanibta maalgashi doonka iyo injineerada dhulka cabira isugu jirta.

Masuuliyiin uu soo diray Cali Guudlaawe oo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe uu hoggaaminayo, qeybna uu ka yahay guddoomiyaha degmada Balcad ayaa maanta Ceelcadde ka dhagax-dhigay aargo muujineysa in laga baxay Muqdisho oo gudaha loo galay Sh/Dhexe.

Tallaabada uu qaaday maamulka HirShabeelle ayaa ka dhalatay markii lagu dhawaaqay in Muqdisho cusub laga dhisayo inta u dhaxaysa degmada Warsheekh iyo degmada Gubadley ee gobolka Banaadir, sidoo kale la dhisayo garoon weyn iyo dekad ay magaaladaasi yeelaneyso.

Wax dood ah kama taagna socdaalka bulshada, balse HirShabeelle ayaa si cad u sheegtay inay diidan yihiin in masuuliyiinta dowladda federaalka ay deegaano ka tirsan Sh/Dhexe geeyaan xubno ajaanib ah, iyagoo qorsheynaya in halkaas ay ku balaariyaan Muqdisho, iyagoo sameynaya maalgashi.

Ma jiraan wax khilaaf ah, sida ay Caasimada Online u sheegeen masuuliyiinta HirShabeelle, balse waxay cadeeyeen in wax tixgelin ah aan la siin oo iyadoo HirShabeelle aysan ka war heynin la doonayo in Muqdisho lagu balaariyo dhul ka tirsan Sh/Dhexe oo HirShabeelle ay maamusho.

“Maanta waxaan dhagax-dhignay xadeyn cusub oo kala qeybineysa Muqdisho iyo gobolka Sh/Dhexe, waxaan soo dhaweyneynaa hormarka laga sameyn doono aagga degmada Warsheekh, dalku wuxuu leeyahay hal dowlad, laakiin waxaan rabnaa in qof kasta Meesha uu masuul ka yahay lagu tix-geliyo,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Sh/Dhexe korneyl Masdile.

Sidoo kale waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso in halkaas laga hirgeliyo saldhig Dayaxgacmeed oo dowladda Turkiga ay dhiseyso, balse HirShabeelle ayaa wax aan suurtagal ah aheyn ku tilmaantay in aan lala socodsiin waxa ka socda dhulka ay maamusho.