Hogaamiye sare oo ka tirsan Daacish-ta Soomaaliya oo isa soo dhiibay + Magaciisa

Boosaaso (Caasimada Online) – Taliye sare oo ka tirsan garabka kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa la qabtay Isniintii, sida ay xaqiijiyeen booliska Puntland, laba maalmood uun kaddib markii hoggaanka Daacish lala beegsaday duqeymo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka, iyadoo ciidamada amnigu ay sii wadaan weerarro ay toddobaadyadii la soo dhaafay ku qaadeen kooxda.

Sanadihii la soo dhaafay, garabka Daacish ee Soomaaliya ayaa si isa soo taraysa uga mid noqday shabakadda caalamiga ah ee kooxdaas, iyada oo ay xoojisay dagaalyahanno ajanabi ah oo ku soo biiray iyo dhaqaale kordhay sababo la xiriira canshuur ururin horumarsan.

Bishii December, kooxda ayaa sheegtay in ay weerar ku qaadday saldhig ciidan, iyadoo la sheegay in ay adeegsadeen laba gaari oo qaraxyo lagu xiray. Falanqeeyeyaasha amniga ayaa sheegay in taasi muujinayso in Daacish ay la timid xeelado dagaal oo casri ah.

Cabdiraxmaan Shirwac Aw-Saciid, oo ahaa madaxa unugga dilalka qorsheysan ee kooxda, ayaa Isniintii isu dhiibay laamaha ammaanka xilli uu ku sugnaa buuraha Cal Miskaad ee gobolka Bari, Puntland.

Taliyaha booliska gobolka Bari ee Puntland, Cabdikaadir Jaamac Diriir, ayaa xaqiijiyay qabashada sarkaalka lagu naaneyso “Laahoor”, kaasoo sidoo kale mas’uul ka ahaa lacago baad ah oo kooxda ay ka qaado ganacsatada deegaanka.

Bishii December, maamulka Puntland wuxuu ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo ka dhan ah Daacish iyo kooxda kale ee Al-Shabaab, oo xiriir la leh Al-Qaacida. Puntland ayaa sheegtay in ay tan iyo markaas la wareegtay saldhigyo badan oo ay lahaayeen dagaalyahannada Daacish.

Xogtii ugu horreysay ee laga helay duqeymihii Mareykanku Sabtidii la beegsaday Daacish ayaa muujisay in ay ku dhinteen dagaalyahanno badan, sida uu sheegay Xoghayaha Difaaca Mareykanka, Pete Hegseth, Axaddii.

Ilaa dhawaan, garabka Daacish ee Soomaaliya looma arkin khatar weyn oo dhanka amniga ah marka la barbar dhigo Al-Shabaab, oo gacanta ku haya deegaanno badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya.