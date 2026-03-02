Imaaraadka oo soo saaray go’aan culus xilli ay Iiraan ku garaaceyso duqeymo culus

Abu Dhabi (Caasimada Online) — Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay xirtay safaaraddeedii ku taallay caasimadda Iiraan ee Tehran, isla markaana ay kala soo baxday safiirkeedii iyo dhammaan hawl-wadeennadii diblomaasiyadeed ee u fadhiyay dalkaas.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in go’aankan uu ka dambeeyay weerarro gantaallo ah oo aan loo meel-dayin oo lala beegsaday goobo rayid ah, kuwaas oo isugu jira xaafado la deggan yahay, garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo xarumaha adeegga bulshada.
Wasaaraddu waxay xustay in duqeymahan ay si toos ah halis u geliyeen nolosha dadka shacabka ah, ayna yihiin xadgudub bareer ah oo ka dhan ah madax-bannaanida qaran ee Imaaraadka, shuruucda caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
Xukuumadda Abu Dhabi ayaa sheegtay in xiritaanka safaaradda iyo ka bixitaanka shaqaalaha diblomaasiyadeed ay ka turjumayaan mowqifkeeda adag ee aan gabbashada lahayn, kaas oo ka dhan ah gardarro kasta oo wax u dhimaysa amnigeeda iyo madax-bannaanideeda dhuleed.
Waxay intaas ku dartay in xiisaddan milatari ee sii xoogeysanaysa ay fashilin karto dadaalladii nabadeynta ee gobolka, isla markaana ay Bariga Dhexe gelin karto waddo aad u halis badan oo khatar ku ah nabadda caalamka, amniga tamarta iyo guud ahaan dhaqaalaha adduunka.
Go’aankan diblomaasiyadeed ee kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddankan Khaliijka ayaa ku soo beegmaya xilli weerarrada aargoosiga ah ee Iiraan ay la beegsanayso saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ay khasaare gaarsiiyeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai iyo dhismayaal kale oo ay deggan yihiin dad rayid ah.
Weeraradan, oo si weyn u ruxay xasilloonida dalkaas, ayaa sababay in si degdeg ah loo xiro hawada Imaaraadka oo dhan, arrintaas oo gabi ahaanba hakad gelisay nolol maalmeedkii, ganacsiga iyo isu-socodkii caadiga ahaa ee shacabka.
Dhanka kale, xukuumadda Tehran ayaa war ay soo saartay ku adkaysatay in ujeeddadeeda rasmiga ahi ay tahay oo keliya inay bartilmaameedsato xarumaha iyo saldhigyada milatari ee Mareykanku ku leeyahay gobolka.
Iiraan ayaa ku dooday in tallaabadani ay tahay aargoosi toos ah oo ka dhan ah duqeymihii isdaba-joogga ahaa ee ay isbahaysiga Mareykanka iyo Israa’iil ka fulinayaan gudaha ciidda Iiraan, inkastoo gantaaladeedu ay waxyeelo baaxad leh gaarsiiyeen kaabayaasha rayidka ah ee waddamada martigeliya ciidamadaas.
Go’aanka Imaaraadka ayaa calaamad u ah burbur weyn oo lama filaan ah oo ku yimid xiriirkii diblomaasiyadeed ee Abu Dhabi iyo Tehran, kaas oo muujinayay ifafaale soo kabasho ah sanadihii lasoo dhaafay.
Imaaraadka ayaa hoos u dhigay xiriirkii uu la lahaa Iiraan sanadkii 2016-kii, kadib markii Sacuudi Carabiya ay xiriirka u jartay Tehran sababo la xiriira dibadbaxayaal weeraray xarumaha diblomaasiyadeed ee Sacuudiga ku lahaa gudaha Iiraan.
Kadib sannado ay jirtay xiisad salka ku haysay loollan awoodeed oo gobolka ka jiray, amniga badda iyo dagaallada wakiillada ah, Abu Dhabi ayaa markii dambe qaadatay siyaasad wax-ku-ool ah oo ujeedkeedu ahaa in la yareeyo isku-dhaca tooska ah.
Taasi waxay horseedday in Imaaraadku dib u soo celiyo safiirkeedii Tehran sanadkii 2022-kii, isaga oo ujeedkiisu ahaa ilaalinta waddooyinka ganacsiga iyo isu-socodka badda.
Burburkan diblomaasiyadeed ayaa haatan ku soo beegmaya xilli uu gobolku wajahayo xaalad kacsan oo aan la saadaalin karin, waxaana jirta cabsi laga qabo in isku-dhac kasta oo ay Iiraan qayb ka tahay uu ku fido guud ahaan Gacanka Carbeed, isaga oo carqaladeyn kara kaabayaasha muhiimka ah ee tamarta iyo gaadiidka.
Imaaraadka, oo ah xudun weyn oo dhanka maaliyadda iyo saadka ah, ayaa xaqiijiyay in isku-dhac kasta oo milatari uu saameyn ballaaran ku yeelan doono dhaqdhaqaaqa maraakiibta, duulimaadyada iyo kalsoonida maalgashadayaasha shisheeye.
Ilaa iyo haatan, dowladda Imaaraadku ma aysan caddeyn muddada uu xirnaan doono xafiiskeeda magaalada Tehran, mana cadda in adeegyadii qunsuliyadda iyo isu-socodka dadweynaha loo marsiin doono dalal saddexaad.
Dhanka kale, xukuumadda Tehran ayaan weli soo saarin wax jawaab rasmi ah oo ku aadan go’aankan adag ee kasoo baxay Abu Dhabi.