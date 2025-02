Imaaraatka oo Somaliland ugu yeeray ‘Dal iyo Jamhuuriyad’

By Asad Cabdullahi Mataan

Abu Dhabi (Caasimada Online) – Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Jamhuuriyad ugu yeertay maamulka Somaliland, xilli Abu Dhabi ay sii waddo xadgudubyada ay ku heyso madax-bannaanida, qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.

Imaaraadka oo horey madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ugu casuumay Shirka Dowladaha Adduunka ee halkaas ka socda, ayada oo la siiyay darajada madaxweyne dal, ayaa haddana maanta wakaaladda wararka dowladda Imaaraadka ee WAM waxay Cirro ugu yeertay “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland.”

Dhowr maalmood ka hor, markii shirka uu furmay, qaar ka mid ah dadka ayaa u arkay in laga yaabo in qoraalka uu ahaa qalad farsamo, balse waxaa hadda caddaatay in Imaaraadku qaadayo tallaabooyin ku talogal ah.

Wareysiga uu Cirro siiyay WAM, oo ay baahisay wakaaladda, ayaa si soo noqnoqosho leh ugu sheegay Somaliland “Dal.”

Cabdiraxmaan Cirro, oo wareysigaas uga mahadceliyay Imaaraadka taageerada joogtada ah ee ay siiyaan Somaliland, ayaa muujiyay rajadiisa ku aaddan xoojinta iskaashiga labada dhinac ee dhaqaalaha iyo horumarka.

Wuxuu ammaanay doorka muhiimka ah ee maalgashiyada Imaaraadka, gaar ahaan kuwa Shirkadda DP World, oo xoojiyay kaabayaasha dhaqaalaha iyo ka dhigay Dekedda Berbera xarun istiraatiiji ah oo isku xirta Somaliland iyo dalalka deriska la ah.

Wuxuu sharxay in maalgashiga DP World ee Dekedda Berbera aanu ku koobnayn horumarinteeda oo keliya, balse uu ku fiday dhismaha Aagga Xorta ah ee Berbera iyo Waddada Ganacsiga Berbera, taasoo xoojisay xiriirka dhaqaale ee Somaliland iyo Itoobiya, kana dhigtay Berbera goob soo jiidata maalgashi.

“Maalgashigan wuxuu xoojiyay kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuuna kalsooni dheeraad ah siiyay xasilloonida Somaliland iyo soo jiidashada ganacsiga, taasoo dhiirigelisay shirkado iyo maalgashadeyaal badan inay yimaadaan dalka,” ayuu yiri.

Isaga oo ka hadlayay isbitaallada ay maalgelisay Imaaraadka ee Berbera iyo Burco, ayuu xusay in adeegyada caafimaadka Somaliland ay la daalaa dhacayaan dhaqaale xumo, isagoo carrabka ku adkeeyay in dhismaha isbitaalladan ay si weyn u horumarin doonto adeegyada caafimaadka ee bulshada.

Markii la waydiiyay fursadaha maalgashiga Imaaraadka ee Somaliland, Cirro wuxuu sheegay in ay jiraan waaxyo badan oo leh awood sare, gaar ahaan xoolaha nool oo ah laf-dhabarta dhaqaalaha Somaliland, maadaama ay Somaliland leedahay 40 ilaa 50 milyan oo neef, ayna sannad walba dhoofiso ilaa 4 milyan oo ido ah xilliga Xajka.

Wuxuu sheegay in Somaliland ay noqon karto bakhaar cuntadeed oo ay ku tiirsan karaan dalalka Gacanka Carabta, gaar ahaan dhinaca dhoofinta hilibka.

Cirro ayaa sidoo kale sheegay in Somaliland ay leedahay goobo dalxiis oo gaar ah, sida 150km oo xeebaha dabiiciga ah ah, ayna Dubai u jirto labo saacadood oo kaliya, taasoo ka dhigaysa meel ku habboon maalgashiga sector-ka dalxiiska iyo martigelinta.