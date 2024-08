IRAN oo shaacisay baaritaanka dilkii Ismaaciil Haniya

Tehran (Caasimada Online) – Ilaalada kacaanka Iran (IRGC) ayaa sheegay in “Saaruukh meel dhaw” laga soo tuuray goob aan sidaas uga fogeyn guriga martida ee Tehran.

Koox ka tirsan militariga Iran ayaa sheegay in gantaalka uu culeyskiisu ahaa 7kg (16lbs) uuna sababay “qarax xooggan”, oo ay ku dhinteen Haniyeh iyo ilaaladiisa arbacadii la soo dhaafay.

Ilaalada Kacaanka Iran ayaa Israa’iil ku eedeeyay in ay naqshadeeyeen oo ay fuliyeen hawlgalka, balse Israa’iil kama aysan hadlin geerida Haniyeh.

Wargays laga leeyahay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Daily Telegraph, ayaa baahiyay in Haniyah lagu dilay bambaanooyin ay qolkiisa ku xireen wakiilo ka tirsan hay’adda sirdoonka Israel ee Mossad.

Iran ayaana been abuur ku tilmaamtay wararkaas, Isagoo soo xiganaya saraakiil Iiraani ah, wargeysku wuxuu sheegay in laba ka mid ah wakiillada Mossad ay galeen guriga martida oo ay walxaha qarxa ku xireen saddex qol. Iiraaniyiinta oo daawaday muuqaallada CCTV-ga ee hawl-wadeennada, ayaa sheegay in labadoodu ka dib dalka ka baxeen ka hor intii aanay qarxin bambooyinka meel ka baxsan Iran.