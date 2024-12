Itoobiya oo war culus kasoo saartay go’aanka Somalia ee looga reebay…

By Jamaal Maxamed

New York (Caasimada Online) – Dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay go’aanka Soomaaliya ee ciidanka looga reebay howlgalka cusub ee AUSSOM oo sanadka cusub ka bilaaban doonto gudaha dalka, kaas oo ay meel-mariyeen golaha ammaanka QM.

Wakiil u hadlay Itoobiya aya shaaca ka qaaday in garab istaagi doonaan Soomaaliya, isaga oo qirray in sanadihii lasoo dhaafay isbaddel weyn kusoo kordhay dhanka ammaanka, wuxuuna tilmaamay in doorkeeda ay ka qaadan doonno dhinac istaagga horumarkaas.

Itoobiya ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamadeeda muddada dheer ee ay joogeen dalka ay naftooda u hureen nabadda Soomaaliya, welina ay sii wadi doonaan garab istaagooda.

“Itoobiya oo ay wehliyaan Dalalka safka hore waxa ay hormuud ka ahayd taageerrada amniga Soomaaliya, si loo dhiso hay’adaha dowladeed si ay u qaataan mas’uuliyadda, waxa aan bixinay naf hurnimadii ugu qaalisaneyd iyada oo aan taageerro ka heleyno Bulshada Caalamka” ayuu yiri wakiilka u hadlay dowladda Itoobiya.

Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in horumar wayn la gaaray sanadihii u dambeeyay, kadib guullo laga gaaray dagaalka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay halis ku yihiin amniga gobolka,

“Wiilashada Itoobiya oo ay garab socdaan saaxiibadood Qaaradda waxa ay si dhab ah uga qayb qaateen xasilinta Soomaaliya, Sanadihii lasoo dhaafay waxa aan aragnay horumar dhiirragelin ka muuqato” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Waxaa kale oo uu yiri “Waxa aan rajeyneynaa in lasii wado horumarkaas iyada oo si wadajir ah loo wada gaarayo loogana wada shaqeynayo, waxa aan aaminsanahay in si daacadnimo ku dheehan tahay in lagu gaari karo hadafka ah la dagaalanka Argagixisada, Itoobiya waxa ay diyaar u tahay doorkeeda uga aaddan howlalka xiga ATMIS”.

Si kastaba, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa u dhexeyso xurguf xooggan oo ka dhalatay heshisikii badda, inkastoo ay haatan ay labada dal usocdaan wada-hadallo hadanne sidaas oo ay tahay Soomaaliya ayaa ku adkeysatay go’aanka lagu reebay ciidanka Itoobiya.