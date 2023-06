Kaba-Kutukade oo Xasan Sheekh u jeediyey eed yaab leh oo la xiriirta Farmaajo

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kadib dagaal laba maalin kahor ka dhacay deegaanka Masagawaay ee Bariga Galgaduud.

Sheekh Yuusuf Kaba-Kutukade oo ah guddoomiyaha kooxda Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Xasan inuu shirqool weyn u dhigay ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray ee ku sugnaa xerada ay kooxda weerartay ee Masagawaay, kaasi oo ay ka sheegatay guul aan la xaqiijin karin dhab ahaanshaheeda.

Kaba-Kutukade ayaa sidoo kale sheegay in Xasan uu arrintaas u sameeyay aargudasho ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo dowladdiisu ay askartaan u dirtay Eritrea.

“Ciidanka inay halaagsamaan qorshihiisa qeyb kamid ah waaye, gacmihiisa kuma dili kareen ee gacmo Shabaab inuu ku dilo uu rabay. Annagana wixii ay mudnaayeen aan marsiinay,” ayuu yiri Kaba-Kutukade oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka kooxda Al-Shabaab.

Waxa uu intaas ku daray “Waxay hub iyo qalab haysteen waa laga furtay, cagta la mariyay. Wixii meeshaas ka dhacay warbaahinta (kooxda) ayay yaaleen.”

Marka laga imaado sheegashada Al-Shabaab ee weerarkii Masagawaay, waxay dowladda federaalka Soomaaliya ay dhankeeda sheegtay in ciidamada dowladdu ay sii ogaayeen weerarka ay damacsanaayeen Al-Shabaab, kadibna ay ka hortageen.

Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada ay dileen in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, ayna qabsadeen saddex baabuur oo ay adeegsanayeen Al-Shabaab. Waxa kale oo ay sheegtay in saddex ka tirsan ciidamada qaranka ay ku dhaawacmeen weerarkaas.

Si kastaba, Hadalkan kasoo yeeray Kaba-Kutukade ayaa qeyb ka ah weerar qaawan oo kooxdu muddooyinkii dambe ku haysay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo isagu markii uu tallada dalka kusoo laabtay ku dhawaaqay dagaal ka dhanka Al-Shabaab, kaasi oo kooxda looga xoreeyay deegaano horleh oo sanado badan ku jiray gacantooda.

Dagaalka Al-Shabaab oo wejigiisi koowaad laga gaaray guullo wax ku ool ah, ayaa waxaa dhawaan la filayaa inuu billowdo wejiga labaad ee dagaalka, kaasi oo qeyb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka deriska, kuwaasi oo Soomaaliya ku taageeraya cirib-tirka Al-Shabaab.