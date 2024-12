Kadib heshiiska Ankara maxaa laga yeelayaa qunsuliyadaha Hargeysa iyo Garoowe?

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caaasimada Online) – Kadib heshiiskii ay todobaadkii hore Soomaaliya iyo Itoobiya ku gaareen magaalada Ankara ayaa waxaa soo baxaya su’aallo dheeraad ah oo la xiriira tallaabooyinka ay horay u qaaday Itoobiya ee ka dhanka ahayd Soomaaliya.

Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal soo saaray ayaa ka falceliyay heshiiskaasi, wuxuuna tilmaamay in labada dhinacba ay guullo ka gaareen.

“Itoobiya waxay Ankara kala soo laabatay gaarista Badda Soomaaliya ee gelid iyo bixid, Soomaaliyana gobbonimo, madaxbannaani iyo wadajir dhul oo ay dunidu 64 ka hor noo aqoonsatay” ayuu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in tallaabada xigta la rabo inay noqoto qunsuliyadaha Itoobiya ee ka furan magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe in lasoo mariyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo in gebi ahaanba la xiro safaaradda Somaliland ee Addis Ababa.

“Haddaba, haddii ay aqoonsatay gobbonimada iyo wadajirka Soomaaliya, waa sida loo dabaaldegee, waxaan arki doonnaa qunsulayadiheeda ka furan Hargaysa iyo Garoowe oo wasaarada arrimaha dibadda dowladda federaalka ah soo maraya iyo in ay safaaradda Somaliland ee Addis-Abbaba xirto” ayuu mar kale yiri Cabdiraxmaan Cabdushakuur.

Warsaxaafadeedka ayaa u qornaa sidatan:-

Itoobiya waxay Ankara kala soo laabatay gaarista Badda Soomaaliya ee gelid iyo bixid, Soomaaliyana gobbonimo, madaxbannaani iyo wadajir dhul oo ay dunidu 64 ka hor noo aqoonsatay.

Xadgudubka Abiy wuxuu ka soo hojeeday sharciga caalamiga ah, waxaa diiday Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Midowga Yurub iyo Maraykanka, Wejigabax iyo takoor diblomaasiyadeed ayuu ku jiray, hadda waa laga saaray, waa faa’iido kale oo uu Ankara kala soo gadoomay.

Istaraatiijiyada Abiy waxay ahayd ku qabso ku qadi maysid, isagoo ka faa’iidaysanaya kala qaybsanaanta Soomaalida. Itoobiya marna ma oran waxaan diidanahay gobbonimada iyo wadajirka dhulka Soomaaliya ee ficilkeed gurracan iyo MOU ay Somaliland la saxiixatay ayaa ku tiri.

Haddaba, haddii ay aqoonsatay gobbonimada iyo wadajirka Soomaaliya, waa sida loo dabaaldegee, waxaan arki doonnaa qunsulayadiheeda ka furan Hargaysa iyo Garoowe oo wasaarada arrimaha dibadda dowladda federaalka ah soo maraya iyo in ay safaaradda Somaliland ee Addis-Abbaba xirto.

Istaraatiijiyada Abiy waxay ahayd ku qabso ku qadi maysid, isagoo ka faa’iidaysanaya kala qaybsanaanta Soomaalida. Madaxweyne Xasan halkii uu dadkiisa midaysan lahaa, wuxuu ka shaqeeyey kala qaybintooda.

Hoggaanka dowladda waxaa ka idlaaday sumcaddii lagu aamini lahaa, hadalkoodana lagu rumayn lahaa. Waxay soo kiciyaan dad kale oo u hadla, nafna waxay ka dayaan warka mucaaradka Itoobiya.

War hooy weli fursad ayaad haysataan ee dadkiina la heshiiya.

“Nin walaalkii geed ugu jiraa geesi naqon waa”

Timacade (AUN)