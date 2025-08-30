24.6 C
Mogadishu
Saturday, August 30, 2025
Wararka

Dowladda Kenya oo digniin u dirtay ciidanka Jubbaland ee u firxaday dalkaas

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Nairobi (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa haatan digniin culus kasoo saartay ciidamada Jubbaland ee dhowaan firxadka ku gulay dalkaasi, kadib markii looga adkaaday dagaalkii ay ciidamada dowladda kula galeen magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo.

Guddoomiyaha Ismaamulka Mandheera Mudane Maxamed Khaliif oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa jeediyay digniinta, isagoo walaac ka muujiyay ciidamada maamulka Jubbaland ee haatan jooga magaaladaasi, halkaas oo ay ka sameysteen fariisimo cusub oo ciidan.

Khaliif ayaa xusay in joogitaanka ciidanka Jubbaland ay u arkaan halis amni, wuxuuna sheegay in aan la aqbali karin in halkaasi lagu sii haayo ciidanka kasoo tallaabay xadka.

Sidoo kale Guddoomiyaha Ismaamulka Mandheera ayaa soo jeediyay in si degdeg ah loo raro ciidamadaas, si looga hortago halis amni oo ka dhalata dhaq-dhaqaaqyadooda oo uu tilmaamay in khatar u tahay nolosha dadka deegaanka.

Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in sii socoshada arrintaan ay ka faa’iideysan karaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee inta badan weerarada culus ka fuliya halkaasi.

“Joogitaanka Ciidanka Jubbaland ee Mandheera ma ahan mid la aqbali karo, waxa ay halis ku yihiin Nolosha Dadkeenna, tani waa mid saamayneysa qaranka oo dhan” ayuu yiri Guddoomiyuhu.

Horay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya , isla markaana uu ku jiro Sanatarkii hore ee Mandheera ninka lagu magacaabo Billow Kerrow ayaa uga digay ciidamada Jubbaland ee ku sugan halkaasi, waxayna sheegeen inay ka qayb-qaadan karaan amni darro ka dhacda halkaasi.

Si kastaba, digniintan ayaa kusoo aadayo iyada oo Jubbaland looga adkaaday dagaalladii ka dhacay Beledxaawo iyo deegaannada hoos yimaada, inkastoo weli xiisadda labada dhinac ay ka taagan tahay qaybo badan oo kamid ah gobolka Gedo ee koonfurta Somalia.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis is afgarad oo lagu dhisayo…
QORAALKA XIGA
Faah-faahinta hordhaca ah qarax ka dhacay isgoyska Ceelgaabta ee Muqdisho
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved