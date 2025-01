Kenya oo ku dhowaaqday go’aan bahdil ku ah Soomaaliya

By Asad Cabdullahi Mataan

Nairobi (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada Kenya ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagu fududeynayo safarka muwaadiniinta Afrika, iyadoo inta badan dalalka qaaradda laga dhaafayo shuruudda Oggolaanshaha Safarka ee Elektaroonigga ah (eTA).

Sida ku cad siyaasadda dib-u-eegista lagu sameeyay, booqdayaasha ka imaanaya dalalka Afrika waxaa loo oggolaan doonaa inay Kenya joogaan muddo gaareysa laba bilood. Sidoo kale, muwaadiniinta Dalalka Bulshada Bariga Afrika (EAC) ayaa sii wadan doona joogitaanka lixda bilood ah, iyadoo la raacayo hab-maamuuska dhaqdhaqaaqa xorta ah ee EAC.

Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya iyo Liibiya ayaa laga saaray liiska ka-dhaafitaanka sababo lagu sheegay walaac dhanka ammaanka ah.

Isbeddelladan ayaa lagu sameeyay shirkii ugu horreeyay ee Golaha Wasiirrada ee 2025-ka, kaas oo uu shir-guddoomiyay Madaxweyne William Ruto, kana dhacay Aqalka Madaxtooyada ee Kakamega.

Golaha Wasiirrada ayaa tilmaamay in hindisahani uu higsanayo in lagu horumariyo is-dhexgalka gobolka iyo in la fududeeyo safarka guud ahaan Afrika.

Waxay xoojiyeen in isbeddellada lagu sameeyay nidaamka eTA ay qeyb ka yihiin dadaallada lagu xoojinayo hufnaanta iyo taageeridda kobaca dalxiiska.

“Iyadoo qeyb ka ah dadaallada lagu taageerayo siyaasadaha hawada furan iyo kobaca dalxiiska, soo jeedin muhiim ah ayaa ah in laga dhaafo shuruudaha eTA dhammaan dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya—sababo la xiriira walaacyada amni. Hindisahani wuxuu higsanayaa in lagu horumariyo is-dhexgalka gobolka iyo in la fududeeyo safarka guud ahaan qaaradda,” ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka Golaha Wasiirrada.

Go’aanka Kenya ayaa bahdil iyo liiditaan ku ah Soomaaliya oo xubin ka ah ururka EAC, saxna ma ahan in Kenya ay kala soocdo xubnaha ururka.

Kenya ayaa marar badan oo ay Soomaaliya is-qabteen islamarkaana heshiisyo la gaaray waxaa mar walba ku jiray fududeynta safarka muwaadiniinta Soomaaliyeed, hase yeeshee Kenya marna ma fuliso.

Sidoo kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaan Kenya kula xisaabtamin fulitaanka heshiisyada ay la gasho, inkasta oo dhankeeda ay ka fuliso qodobada Kenya sida fasaxa khaatka Keya ee yimaada Soomaaliya.

Nidaamka eTA, oo la hirgeliyay Janaayo 2024, ayaa ku waajibinaya dhammaan dadka u soo safraya Kenya, oo ay ku jiraan carruurta, inay helaan oggolaansho ka hor inta aysan u safrin Kenya. Oggolaanshuhu wuxuu ku kacayaa $30 (qiyaastii Sh3,880) waana mid loo isticmaalayo hal gelitaan, taasoo u oggolaaneysa joogitaan ilaa 90 maalmood ah.

Golaha Wasiirrada ayaa sidoo kale oggolaaday hirgelinta habka dedejinta eTA, taasoo u oggolaaneysa musaafuriinta inay si degdeg ah u helaan oggolaansho.

Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa ka dhaaftay khidmadaha eTA safarrada ka imaanaya Botswana, Eswatini, Itoobiya, Gambia, Ghana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Sierra Leone, Koonfur Afrika, Zambia, Comoros, Eritrea, iyo Jamhuuriyadda Congo, iyo kuwa kale.