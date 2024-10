KOOFI oo difaacay Hormuud kadib dilkii shalay ka dhacay xarunteeda

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Falcelin xoogan iyo hadal-heyn ayaa ka dhalatay dil Talaadadii ka dhacay afaafka hore ee xarunta Shirkadda Hormuud ee Suuqa Bakaaraha, kadib markii ay tageen laba nin hubeysan, isla markaana watay dareeska ciidanka dowladda.

Qoraal kasoo baxay shirkadda oo looga hadlay dhacdadaas ayaa lagu sheegay in shirkadda ay tageen labada nin ay doonayeen inay lacag kala baxaan xarunta, laakiin wuxuu maamulku sheegay in la ogaaday in Sim-cardka ay wateen aysan iyagu lahayn kadibna laga shakiyay dhaq-dhaqaaqooda.

Intaas kadib labada nin ayaa baxay, waxayna keeneen gabar ay afduub ahaan usoo wateen, sida lagu sheegay warsaxaafadeedka.

Sidoo kale waxaa goobta ka dhacday israsaaseyn dhex-martay raggaasi iyo ilaalada Hormuud, waxaana goobta ku dhintay mid kamid ahaa labada nin halka kan kale uu baxsaday.

Arrintan ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay, waxaa kamid ah dadka ka falcelyay agaasimihii hore Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, sidoo kalena haatan ah musharrax madaxweyne Galmudug, Maxamed Aadan Jimacaale (Koofi) oo si weyn u difaacay Hormuud, wuxuuna ku bogaadiyay tallaabada ay qaaday, isaga oo sheegay inay xaq u leedahay inay difaacdo hantida shacabka.

“Sharciga ayaa u ogolaanaya Shirkadaha gaarka loo leeyahey, amnigooda diiwaangashan in ay ku difaacaan hantida ay dadka u hayaan iyo toodabada. Waan bogaadinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahey, gaar ahaan, shirkadda Hormuud, sida ay u difaacayaan hantida dadka ee lagu ammaaneysey” ayuu yiri Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi).

Waxaa kale oo uu farriin u diray dowladda Soomaaliya oo uu ku booriyay inay ilaaliso hantida dadka Soomaaliyeed, si looga ilaaliyo burcadda hubeysan.

“Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa in ay hantida dadka ka difaacaan tuugada dowladeysan iyo kuwa kalaba, garabna siiyaan shirkadaha maalyadeed ee gaarka loo leeyahey” ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri agaasimihii hore ee Hay’adda Socdaalka.

Si kastaba, kiiskan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa haatan la wareegay ciidanka Booliska Soomaaliyeed, waxaana weli socda baaris ay wadaan saraakiisha laamaha amniga.