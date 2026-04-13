30.9 C
Mogadishu
Monday, April 13, 2026
Wararka

Lacagta shilin Soomaaliga oo laga diiday qaybo kamid ah Muqdisho

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ganacstada qaar ee magaalada Muqdisho ayaa maanta joojiyay isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga, taas oo saameyn ku yeelatay dadka shacabka ah ee inta badan ku adeegta kunka shilin.

Sida ogaatay Caasimada Online, kunka shilin oo ah lacagta kaliya ee kasoo hartay lacagihii uu dalku lahaa ayaa haatan laga diiday qaybo kamid ah caasimada, gaar ahaan suuqyada, iyadoo sababta lagu sheegay inay duugowday.

Mid kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in saaka degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir laga diiday shilin Soomaaliga, isla markaana ay ku adeeganayaan dollar ama lacagaha lagu qaato taleefanada.

Sababta ay ganacsatada u diideen ayaa waxaa loo maleynayaa inay la xiriirto jeex-jeexa lacagaha shilin Soomaaliga oo muddo dheer aan dib loo soo cusbooneysiin, kadib markii ay ka gaabisay dowladda dhexe.

“Suuqa Xoolaha ee degmada Heliwaa waxaa saaka laga diiday lacagtii kaashka ahayd ee kunka shiling oo Soomaali isticmaaleysay ayaantan lacagta waa ku shaqeysaneynay hadda wixii waa la diiday. Lacagta horta waa tacbaan iyada dhan ayaa jeex-jeexan, hase’ahaatee waxaan u arkaa in la suuli rabo oo meesha laga saarayo kunka” ayuu yiri mid kamid ah dadka deegaanka.

Waxaa kale oo uu intaasi ku dartay in arrintan ay saameysay dadweynaha raaca gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho, maadaama iyagana qaarkood ay diideen in lagu raaco lacagta shilinka Soomaaliga ah.

“Aniga degmada aan ku suganahay saaka waa laga diiday, gaadiidkana waa lamid warkaas waa isoo gaaray” ayuu sii raaciyay.

Horay ayaa kunka shilin waxaa looga diiday gobollada dhexe, iyada oo inta badan dadka ay isticmaalaan lacagaha lagu shubto taleefannada ama dollar.

QORAALKII HORE
QORAALKA XIGA
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved