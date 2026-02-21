Laftagareen oo ciidamo cusub ku diyaarsaday Baydhaba + Sawirro

Baydhaba (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maamul-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftaareen) oo haatan wajahaya xaalad siyaasadeed oo culus ayaa haatan ciidamo cusub ku diyaarsaday magaalada Baydhaba, kuwaas oo uu maanta soo bandhigay.
Cabdicasiis Laftagareen ayaa booqasho iyo dhiiragelin ugu tagay ciidamadan oo loo diyaarinayo adkeynta amniga iyo ilaalinta dowladnimada Koonfur Galbeed, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay Madaxtooyada.
Sidoo kale waxaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in cutubyadan lagu biirin doono Ciidanka Daraawiishta Galbeed, si ay uga qayb qaataan howlaha amniga.
Madaxweynaha oo goobta ka hadlay ayaa adkeeyey in maamulkiisa ay ka go’an tahay taageeridda iyo tayeynta ciidamada, si ay u gutaan waajibaadkooda qaran ee ku aaddan difaaca dalka, ilaalinta dowladnimada, iyo ciribtirka kooxaha nabad-diidka ah.
Sidoo kale, booqashadiisa ayaa qeyb ka ahayd dadaallada joogtada ah ee ay Koonfur Galbeed ku xoojinayso amniga, dib u dhiska hay’adaha dowliga ah, iyo sugidda nabadda shacabka ku dhaqan deegaannada Koonfur Galbeed.
Soo bandhigidda ciidamadan cusub ayaa kusoo aadayo, xilli maamulka Laftagareen uu wajahayo xaalad adag, iyo mowjado siyaasadeed oo uga imaanaya xubnaha mucaaradka ee doonaya inay keenaan isbeddal dhab ah.
Maalmo kahor ayay ahayd markii Baydhaba uu ka qarxay dagaal dhex-maray ciidanka amniga iyo kuwa kale oo taabacsan mucaaradka, kuwaas oo ku sugnaa qaybo kamid ah magaalada, kaas oo dhaliyay khasaare kala duwan.