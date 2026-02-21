Al-Shabaab oo toogasho ka fulisay laba magaalo – Yaa lagu dilay?

Bu’aale (Caasimada Online) – Dagaalyahannada kooxda Al-Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay toogashooyin ka fuliyay goobo fagaare ah oo ku yaalla magaalooyinka Kunyobarrow iyo Bu’aale oo ka kala tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe, kuwaas oo lagu fuliyay dad lagu eedeeyay kiis xasaasi ah.
Toogashada koowaad oo ka dhacday magaalada Bu’aale ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 5 qof oo dhalinyaro ah, kuwaas oo ay kooxdu sheegtay inay ahaayeen basaasiin u shaqeynayey dowladda Soomaaliya iyo saaxibada caalamiga ah.
Sidoo kale fagaare ku yaalla deegaanka Kunyobarrow ee gobolka Shabeellaha ayaa lasoo wariyay in lagu dilay 5 qof oo kale oo ay kooxda ku eedeysay inay basaasiin u ahaayeen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka. Raggan ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen dadka deegaanka, waxaana kooxda ay u aragtay inay jawaasiis ahaayeen, sidaasna lagu toogtay.
Dhammaan eagga la dilay oo wadartooda gaareyso illaa 10 nin ayaa Al-Shabaab waxa ay shaacisay in ay mas’uul ka ahaayeen duqeymo kala duwan oo lagu beegsaday kooxda, kuwaas oo ka dhacay deegaanno ka tirsan gobollada Jubbada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose.
Maxkamad hoostagta Al-Shabaab ayaa sheegtay in ragga lagu fuliyay toogashada lagu helay eedeymaha loo soo jeediyey, kadibna ugu dambeyn lagu fuliyay xukunkii lagu ridday.
Dhanka kale, fagaaraha lagu toogtay raggan waxaa loogu yeeray shacabka deegaanka oo goobjoog ahaa, waxaana sidoo kale goobta ku sugnaa mas’uuliyiin sare sare oo ka tirsan Khawaarijta.
Kooxda Al-Shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay kordhisay dilalka toogashada ah, waxayna horay u dishay shaqsiyaad ay ugu eedeysay inay ahaayeen jawaasiis kamid ah kuwa maanta la toogtay.
Si kastaba, dhacdooyinkaan ayaa ku soo beegmaya, xilli ay haatan kooxdu wajaheyso cadaadis xooggan oo ay kala kulmayaan howlgallada dowladda Soomaaliya iyo duqeymaha saaxibada caalamiga ah oo lagu cuuryaamiyay awooddii argagixisada, laguna laayay maleeshiyaad badan.