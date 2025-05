Maamulka gobolka Banaadir oo jawaab culus siiyay mucaaradka + Video

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa si kulul ugu jawaabay xubnaha mucaaradka, isaga oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan diiwaan-gelinta dadweynaha ee ka socoto Muqdisho.

Yabooh ayaa si weyn u difaacay qorshaha guddiga doorashada ee la xiriira diiwaan-gelinta ka socoto degmooyinka gobolka, isaga oo meesha ka saaray in lasoo qabso shacabka, kadib markii mucaaradka ay sheegeen in ciidamo loo adeegsanayo bulshada.

“Kuwa dhahaaya dadka waa lasoo qasbay waxaa leenahay dadka waa wacyigalinaa ayagaa imaada dad Banaadir anaga ayey masuuliyad naga saarantahay soo wada baxa” ayuu yiri.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay wacyigelin oo kaliya u sameeyaan shacabka, uuna ujeedka yahay in laga gudbo doorashada dadbadan, si ay dadweynaha usoo doortaan hoggaankooda berri.

“Dalkan waxaa la rabaa in laga bixiyo farfar ku taag, waxaa laga rabaa in laga gudbo 4.5, waxaa la rabaa in laga baxo odayaal iyo maamul goboleedyo in laga gudbo” ayuu raaciyay.

Dhankiisa guddoomiyaha maamulka degmada Yaaqshiid, Suleymaan Fargax oo ka hadlay arrintan ayaa difaacay qorshaha uu wado maamulka gobolka iyo diiwaangelinta doorashada.

“In shacabka mamulada kale markay galayan dorasho galayan in loo sacab tumo kuwa gobolka banaadirna laga horyimaado ma ahan wax an qaadan karno” ayuu yiri Fargax.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo saacadihii lasoo dhaafay ay xubnaha mucaaradka ay afka furteen, iyaga oo si gaar ah uga hadlay diiwaan-gelin laga bilaabay xarumo ay kamid yihiin jaamacadaha iyo degmada Kaxda, iyaga oo sheegay in dadka lasoo qabsay.

“Waxaa nasiib darro ah hab-dhaqanka madaxda dowladda Federaalka ah ee lagu kala soocayo bulshada caasimadda islamarkaana laga isaga horkeenayo iyadoo qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho meesha laga saarayo sida Degmada Kaxda oo ay dadkeedu ka mid yihiin canshuur bixiyaasha dowladda” ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd.

Waxaa kale oo uu raaciyay “Waxaan sidoo kale cambaaraynayaa in shacabka Degmada Kaxda oo la ogyahay in loo diidanyahay xaquuqdooda degmanimo, haddana loogu daray cadaadis bulsho iyo in la rabo in qori caarradiis loogu qasbo isdiiwaangalin hubeysan iyo geedi-socod doorasho oo hal dhinac ah”.