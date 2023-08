Maamulka Puntland oo ka horyimid go’aankii DF + Sababta

By Guuleed Muuse

Garoowe (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa ka horyimid go’aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan ku dhawaaqday ee ay ku xidheyso qaar kamid ah baraha bulshada oo dadka Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan.

Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xirayso TikTok, Telegram iyo aaladda qamaarka lagu dheelo ee 1XBET, kadib go’aan ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda Soomaaliya.

Saddexdaan bar ayaa maalmo kahor la go’aamiyey in dalka laga mamnuuco, inkastoo aan la shaacin goorta uu dhaqan gelayo amarka lagu xirayo isticmaalka aaladahaas.

“Shirka inta uu socday waxaa la isla qaatay xilligaan in ay muhiim tahay in la xiro Baraha Tiktok, Telegram iyo Aalada Qamaarka lagu ciyaaro ee 1XBET oo sameyn nololeed ku yeeshay Dhallinyarada Soomaaliyeed oo qaarkood keenay in ay nafta ku waayaan,” ayaa lagu yiri go’aanka ka soo baxay wasaaradda Isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya.

Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Garoowe ayaa sheegay in go’aankaasi uusan ka dhaqan-geli doonin degaanadooda, xilli dowladda federaalka qorsheynayso in si rasmi ah loo dhaqan-geliyo go’aankaasi.

Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ku amray shirkadaha Isgaarsiinta ee ka shaqeysa maamulkaasi in aysan u hoggaansamin go’aankaasi, oo uu sheegay in aysan Puntland waxba ka khusayn arrinkaasi.

“Kuma khasbana shirkadaha Isgaarsiintu in ay fuliyaan mana fulin karaan amarada magaalada Muqdisho ka soo baxay,” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir.

Go’aanka dowladda federaalka ayaa sidoo kale waxa ka horyimid Somaliland oo sheegtay in deegaanadeeda uusan ka dhaqan-galeyn go’aankaasi oo buuq badan dhaliyay.

Sidoo kale waxaa si adag uga horyimid dhalinyarada Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaasha, gaar ahaan aalada TikTok, kuwaasi oo walaac ka muujiyay go’aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xireyso barahaasi.

Si kastaba, aaladaha dalka laga mamnuucayo ee Internet-ka ayaa si weyn looga isticmaala gudaha Soomaaliya, waxaana durbadiiba ka dhalatay hadal heyn xoog leh go’aankaan markii uu ka soo baxay wasaaradda.