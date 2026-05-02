29.9 C
Mogadishu
Saturday, May 2, 2026
Wararka

Xog: Mucaaradka oo maanta ku dhawaaqayo nooc doorasho oo cusub

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee maalmahan dhaq-dhaqaaqyada ka waday magaalada Muqdisho ayaa la filayaa in maanta ay soo saaraan go’aan xasaasi ah oo ku aadan xaaladda cakiran ee dalka.

Siyaasiyiinta mucaaradka oo maanta yeelanaya kulan gaar ah ayaa qorshuhu yahay inay ku dhawaaqaan nooc doorasho oo ay aaminsan yihiin inay dalka ka dhici karto, maadaama uu dhamaaday muddo xileedka hay’adaha dowladda.

Wararka ayaa sheegaya in hindisahan ay qayb ka yihiin maamullada Jubbaland iyo Puntland, ayna doonayaan in looga gudbo marxaladda kala guurka ah si loo Soo dhiso dowlad cusub.

Sidoo kale, mucaaradka ayaa soo saari doono bayaan culus oo ay ku caddeynayaan aragtiyadooda, maadaama ay maalmahan wadeen dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadan is-mariwaaga ka taagan hanaanka doorashooyinka dalka.

Horay waxay ula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka iyo dhalinyarada, iyaga oo kala hadlay aragtiyadooda ku aadan xaaladda dalka.

Villa Soomaaliya ayaa weli ku adkeysaneysa doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah, halka mucaaradkana ay soo bandhigi doonaan nooc doorasho kale oo ay rabaan in dalka loo jiheeyo, mana cadda sida ay wax noqon doonaan.

Soomaaliya haatan waxay ku jirtaa xilli xasaasi ah oo kala guur ah, waxaana sidoo kale taagan xaalado bani’aadanimo oo ka dhashay abaaraha ka jira qaybo kamid ah dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved