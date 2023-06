Madaxda 7-dal oo Afrikaan oo Kyiv u tagtay joojinta dagaalka Ukraine iyo Ruushka

By Zahra Axmed Gacal

Kyiv (Caasimada Online) – Toddobo hoggaamiye oo Afrikaan ah ayaa u socdaalaya Ukraine iyo Ruushka, iyagoo rajeynaya inay soo afjaraan dagaalka ka socda dalka Ukraine.

Wafdigaas oo ka socda Koonfur Afrika, Masar, Senegal, Kongo-Brazzaville, Comoros, Zambia, iyo Uganda ayaa saacadaha soo socda la kulmaya Madaxweynaha dalkiisa lagu soo duulay Volodymyr Zelensky, halka Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay Sabtiga la kulmayaan.

Waxaa suurtagal ah in wakhtiga loo qorsheeyey kulamadaas uu dib u dhac ku yimaado, maadaama ay ku soo beegantay xilli Ukraine ay qaadayso weerarro ka dhan ah Ruushka, sida ay horay u shaacisay.

Kadib markii hogaamiyayaasha Afrika ay gaareen caasimadda Ukraine ee Kyiv, si ay ula kulmaan Zelensky, digniinta duullaanka cirka ayaa laga soo saaray magaalada aaggeeda.

Digniintan ayaa timid kadib markii ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in dhowr gantaal oo Kalibr ah oo Ruushku leeyahay laga soo ganay badda madow, ayna ku wajahanyihiin waqooyiga Kyiv.

Weerarrada gantaalada ee Ruushka ayaa todobaadkan ku kordhay Kyiv, Odesa, iyo magaalada uu kasoo jeedo Madaxweyne Zelensky ee Kryvyi Rih, halkaasi oo ay ku dhinteen dhowr qof.

Olexander Scherba, oo ah diblumaasi u dhashay dalka Ukraine, ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri: “Hadda seeriga ayaa dhawaaqay, Putin waxa uu soo dhaweynayaa hogaamiyayaasha Afrika ee Kiev.”

Dhinaca kale, Koox ilaalo u ah madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa ku xayiran diyaarad ku sii jeedda dalka Poland muddo saacado ah.

Waxa lasoo weriyay in mas’uuliyiintu ay diideen in iyaga iyo saxafiyiinta la socday ay u ogolaadaan in ay ka soo degaan diyaaradda, si ay u sii wataan safarkooda Ukraine, halkaas oo wafdi Ramaphosa uu hogaaminayo ee madaxda Afrika ay gaareen.

Duulimaadka diyaardda SAA oo u kiraysneyd in ka badan 120 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Chopin ee magaalada Warsaw gelinkii dambe ee Khamiista.

Madaxa ilaalada ammaanka ee Ramaphosa, Maj Gen Wally Rhoode ayaa sheegay in dowladda Poland ay xagal daacineyso ammaanka madaxweynaha K/Afrika.

“Dib ayey noo dhigeen, waxayna halis geliyeen nolosha madaxweynaheena. Maxaa yeelay hadda waxaan joogi lahayn Kyiv,” ayuu u sheegay weriyaasha – Masuuliyiinta dalka Poland ayaan ka hadlin eedeyntaas.