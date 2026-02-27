Madaxweyne Geelle oo si xun u bahdilay Cirro kadib aqoonsiga Israel

Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay xiriirka Somaliland iyo Jabuuti oo si weyn hoos ugu dhacay kadib aqoonsigii ay Israa’iil sheegtay inay siisay maamulkan.
Madaxweyne Geelle oo la hadlay wargeyska Jeune Afrique ayaa ka digay khatarta ku duugan dhawaaqan, isaga oo sheegay in Israa’iil saldhig milatari laga siiyo Berbera ay halis ku tahay xasilloonida gobolka.
Geelle ayaa sheegay in xiriirka labada dhinac ee Jabuuti iyo Somaliland uu haatan yahay mid qabow, taas oo uu ula jeedo inuu xumaaday. Sidoo kale, wuxuu sheegay in shaqsiyan uu diiday la hadalka Madaxweynaha Somaliland, oo marar dhowr ah soo wacay, isla markaana uusan rabin inuu la kulmo ama wax xiriir ah la yeesho haatan.
“Jabuuti ayaa diiday inay la kulanto ama telefoonka ka qabato Cabdiraxmaan Cirro. Xadka weli wuu furan yahay, balse duullimaadyadii u dhexeeyay Hargeysa iyo Jabuuti waa la hakiyay,” ayuu yiri Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale, Madaxweyne Geelle ayaa dhaliilay aragtida hoggaanka Somaliland muddadii 34-ka sano ahayd ee la soo dhaafay, taas oo uu ku tilmaamay mid ku qotonta in aqoonsi la helo qiime kasta ha ku kacdee.
Geelle ayaa ku dooday in tallaabadaasi ay halis ku tahay xasilloonida gobolka iyo midnimada Soomaaliya, isla markaana ay haatan aragtidaasi dalka ku hoggaamisay dhinaca Israa’iil.
Si kastaba, dowladda Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka si adag uga soo horjeestay aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland, iyada oo arrintaas ku tilmaantay mid ka hor imanaysa midnimada dhuleed ee Soomaaliya, qawaaniinta Midowga Afrika iyo sharciga caalamiga ah.
Jabuuti ayaa si naf-hurnimo leh arrintan ugala dagaal gashay Dowladda Federaalka Soomaaliya, taas oo sababtay in la waayo dal kale oo ku dhiirran xadgudub kan lamid ah.