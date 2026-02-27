Guddiga Xuquuqda Aadanaha Qaranka oo diiday sheegashada agaasime guud

Muqdisho (Caasimada Online) — Guddiga Madaxa-Bannaan ee Xuquuqda Aadanaha Qaranka ayaa war-saxaafadeed uu maanta soo saaray ku caddeeyay in sheegashada Mudane Mustafa Maxamuud ee xilka Agaasimaha Guud ee Guddiga ay tahay mid aan sal iyo raad sharci lahayn.
Qoraalka rasmiga ah ee kasoo baxay Guddiga ayaa lagu xaqiijiyay in Mudane Mustafa uusan gabi ahaanba ku imaan hannaan tartan furan, hufan, isla markaana waafaqsan nidaamka shaqo-qorista iyo habraacyada sharciyeed ee khuseeya hay’addan madaxa-bannaan.
Guddiga ayaa intaas ku daray in tallaabo kasta oo lagu sheegay in lagu magacaabay Agaasime Guud, oo ka baxsan awoodaha iyo waajibaadka sharciyeed ee Guddiga, aysan waafaqsanayn qawaaniinta dalka.
Bayaanka ayaa si cad u iftiimiyay in arrintan ay si toos ah uga hor imaaneyso qodobbada ku xusan Sharciga Lr. 16, kaas oo aasaas u ah dhismaha Guddiga Xuquuqda Aadanaha Qaranka, iyo sidoo kale Qodobka 117-aad ee Dastuurka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobbadaas ayaa si dastuuri ah u dammaanad qaadaya madax-bannaanida, habraaca maamul, iyo isla-xisaabtanka Guddiga.
Si looga hortago saameynta arrintan, Guddiga ayaa wargelin gaar ah u diray muwaadiniinta Soomaaliyeed, dhammaan hay’adaha dowladda, daneeyayaasha kala duwan, iyo beesha caalamka intaba.
Waxay u caddeeyeen in sheegashada Mudane Mustafa Maxamuud ee xilka Agaasimaha Guud ay tahay mid aan sharci ahayn, islamarkaana aysan wax saameyn sharci ah ku lahayn howlaha, shaqada, iyo go’aannada rasmiga ah ee Guddiga.
Ugu dambeyn, Guddiga Madaxa-Bannaan ee Xuquuqda Aadanaha Qaranka ayaa mar kale dib u adkeeyay sida ay uga go’an tahay ilaalinta madax-bannaanida hay’adda, dhowrista iyo ku dhaqanka sharciga dalka, iyo weliba sugidda hufnaanta iyo isla-xisaabtanka.
Guddiga ayaa sidoo kale uga digay hay’adaha dowladda, muwaadiniinta Soomaaliyeed, daneeyayaasha iyo beesha caalamka in aan la aqoonsan karin cid aan si sharci ah loogu magacaabin xilka Agaasimaha Guud.
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray in sheegashada Mustafa Mahamoud aysan lahayn wax saameyn sharci ah oo ku saabsan howlaha iyo go’aannada rasmiga ah ee guddiga, ayna tahay tallaabo ka baxsan awoodaha iyo waajibaadka sharciyeed ee hay’adda.