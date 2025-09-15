Madaxweyne Xasan iyo madaxda Carabta oo shir ku leh Doha + Ujeedka

Doha (Caasimada Online) – Waxaa maanta la filayaa in magaalada Doha ee caasimada dalka Qatar uu ka furmo shir muddo kooban soconaya oo u dhaxeeya hoggaamiyeyaasha dalalka Islaamka iyo kuwa Carabta, kaas oo looga hadlayo xaaladda kasoo kororta gobolka.
Sida qorshuhu yahay madaxda dalalka Carbeed iyo kuwa waddamada Islaamka ayaa go’aan ka gaari doono weerarkii Israel ee Doxa oo loo arko gar darro cad, waxaana la fiayaa in marka hore ay si wadajir ah u cambaareeyaan xadgudubka Israel.
Sidoo kale waxa ay soo saari doonaa go’aanno ku aadan sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin is difaac ah oo ku aadan, haddii ay Israel ku socoto waddada dagaalka ee ay qaaday.
Soomaaliya waxaa shirkan ku metalaya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar, si uu uga qayb-galo shirka maanta ka dhacaya magaaladaais
Weerarka Israel oo lagu beegsatay madax sare oo ka tirsan ururka dhaq-dhaqaaqa Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa imanaya kadib markii Trump uu digniin u diray kooxda wada-xaajoodka ee Xamaas, xilli uu ku riixayay xabbad-joojin cusub.
Mareykanka ayaa si isdaba joog ah ugu eedeeyay Xamaas inay carqaladeyneyso wada-xaajoodyada. Dhanka kale, Israel ayaa lagu eedeeyay inay dhowr jeer hakisay wada-hadallada.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay weerarka dhanka cirka ah ee ay ciidamada Israel ka fuliyeen gudaha magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, kaas oo ay ka dhalatay xaalad adag.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu caddeeyay mowqifka Soomaaliya, iyada oo sheegtay in falkaasi ay u aragto mid gar-darro ah oo si toos ah uga hor imaanayo shuruucda caalamiga ah, maadaama ay waxyeelo gaartay guryo ay daganaayeen dad rayid ah.