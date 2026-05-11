Madaxweyne Xasan Sheekh oo u baxay safar dibadeed + Ujeedka

By Jamaal Maxamed
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaaada Kampala ee caasimada dalka Uganda, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalkaasi, Yoweri Museven.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka qayb-galaya caleema saarka Madaxweyne Yoweri Museveni oo mar kale kusoo baxay doorashada Uganda, taas oo dhaceysa berri oo Talaado ah ah, kuna beegan 12-ka May 2026.

Xasan Sheekh ayaa ka mid ah madaxda dalalka gobolka, hoggaamiyeyaal caalami ah iyo wufuud heer sare ah oo lagu casuumay munaasabadda, isaga oo halkaas ka jeedin doono khudbad nuxurkeedu yahay hambalyo iyo bogaadin uu u dirayo madaxweynaha dib loo doortay ee Yoweri Museven.

Sidoo kale, madaxweynaha ayaa qorshuhu yahay inuu la kulmo madaxda sare ee dowladda Uganda iyo hoggaamiyeyaasha kale ee isugu tegaya Kampala, isaga oo kala hadli doono arrimo ku aadan xoojinta taageerada Soomaaliya,

Waa munaasabaddii labaad ee uu ka qayb-galayo Madaxweynuhu wuxuu maalin kahor tegay munaasabadda caleemo-saarka Madaxweynaha dib loo doortay ee Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, taasi oo ka dhacday magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.

Madaxweynaha Soomaaliya oo u hambaleeyay Madaxweyne Geelle iyo shacabka dalka Jabuuti ayaa xusay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga walaaltinimo ee u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti.

Jabuuti iyo Uganda ayaa kamid ah dalalka taageero Soomaaliya, kana caawiya dhanka ammaanka, maadaama ay ciidamo ka joogaan gudaha dalka, kuwaas oo ka qayb-qaata howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee Al-Shabaab.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

