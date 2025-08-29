Mareykanka oo baabi’iyey rajadii aqoonsi ee Somaliland

Washington (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa mar kale sheegtay inay si adag ugu taagan tahay siyaasaddeeda muddada dheer soo jirtay ee ku aaddan taageeridda midnimada Soomaaliya, xilli uu Washington kusii kordhayo cadaadiska lagu doonayo in la aqoonsado dhulka gooni-u-goosadka ah ee Somaliland.
“Mareykanku wuxuu aqoonsan yahay madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku jirto Somaliland,” ayuu afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka u sheegay Fox News. “Ma jiraan wadahadallo toos ah oo aan kula jirno wakiillada Somaliland oo ku saabsan heshiis aqoonsi loogu fidinayo. “
Hadalkaas ayaa hoosta ka xarriiqaya mowqifka rasmiga ah ee Washington: inkastoo Somaliland ay soddon sano ku raad joogtay madaxbannaani, haddana Mareykanku waxaa weli ka go’an taageerada uu siiyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, ololaha aqoonsi-raadinta ee Somaliland ayaa soo jiitay dareen cusub. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhowaan si dadban u sheegay in maamulkiisu uu si dhow u eegi karo arrintan. Mar la weydiiyey isagoo jooga Xafiiska Oval Office bishii Agoosto 8-deedii su’aal aheyd in la aqoonsanayo Somaliland haddii ay aqbasho marti-gelinta shacabka Gaza, Trump wuxuu yiri, “Hadda waan ka shaqeyneynaa taas, Somaliland.”
Mid ka mid ah taageerayaasha ugu adag ee arrintan ayaa ah Senator Ted Cruz (R-Texas), oo ah guddoomiyaha Guddiga Xiriirka Dibedda ee Aqalka Sare u qaabilsan Arrimaha Afrika. Cruz wuxuu ku doodayaa in aqoonsiga Somaliland uu horseedi doono iskaashi cusub oo dhinacyada militariga iyo dhaqaalaha ah, uu gacan ka geysan doono la dagaallanka Shiinaha iyo Ruushka, isla markaana lagu abaalmarin doono xulufo uu ku tilmaamay “mid la isku halleyn karo oo geesi ah” oo ku yaal gobol kacsan.
“Somaliland waxay u ahayd saaxiib la isku halleyn karo Mareykanka, waxayna ka go’an tahay la dagaallanka argagixisada iyo iska caabbinta saameynta Shiinaha,” ayuu Cruz u sheegay Fox News. Wuxuu si toos ah warqad ugu diray Trump, isagoo ku boorriyay in si rasmi ah loo aqoonsado, wuxuuna Somaliland ku tilmaamay “saaxiib muhiim ugu ah Mareykanka dhinacyada amniga iyo diblomaasiyadda.”
Somaliland waxay madaxbannaanideeda kaga dhawaaqday Soomaaliya sannadkii 1991-kii, tan iyo xilligaasna waxay dhisatay dowlad shaqeysa, ciidammo amni, waxayna gaartay xasilooni la taaban karo.
Hoggaamiyayaasheeda ayaa Washington u soo bandhigay inay ka faa’iideysato dekedda Berbera iyo mid ka mid ah dhabbooyinka diyaaradaha ee ugu dhaadheer Afrika—tasoo bixin karta goob istiraatiiji ah oo muhiim ah oo ku taalla marinka Badda Cas, kana soo horjeedda Yemen kuna dhow marinnada maraakiibta ee uu maro ku dhowaad saddex meelood meel ganacsiga konteenarrada adduunka.
Gobolka ayaa sidoo kale isku soo bandhigay inuu yahay isha laga helo macdanta dhifka ah ee muhiimka u ah warshadaha teknoolojiyadda Mareykanka, taasoo dhinac dhaqaale ku soo kordhineysa dooddooda.
Laakiin siyaasadda Mareykanka isma beddelin. Waqtigan xaadirka ah, Washington waxay sii waddaa taageerada ay siiso dowladda federaalka Soomaaliya, oo la dagaallameysa maleeshiyada al-Shabaab isla markaana wajahaysa saameynta shisheeye ee kaga imaneysa Shiinaha, Turkiga, iyo dalal kale.
Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, ayaa weli rajo wanaagsan qaba. “Aqoonsigu waa soo dhow yahay,” ayuu u sheegay wargeyska Guardian bishii Maajo. “Waa arrin waqti uun ah. Ma ahan haddii, laakiin waa goorma.”