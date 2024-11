Mareykanka oo Turkey uga digay in ay marti-geliso xubnaha Xamas

By Jamaal Maxamed

Washington (Caasimada Online) – Mareykanka ayaa Isniintii uga digay dalalka caalamka in ay marti-geliyaan xubnaha Xamaas, ayada oo si gaar ah loo xusay Turkey kadib markii warbixino ay tilmaameen in laga yaabo in hoggaanka kooxda Falastiiniyiinta ay u guuraan halkaas.

“Waxaan arkay warbixino sheegaya in qaar ka mid ah hoggaanka Xamaas, oo Doha ku sugnaa, ay hadda u guureen Turkiga,” ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Matthew Miller oo shir jaraa’id qabtay Isniintii.

Miller ma uusan xaqiijinin warbixinada, laakiin wuxuu sheegay “in uusan joogin meel uu muran kaga keeno.”

“Waan u caddeyn doonnaa dowladda Turkiga, sida aan ugu caddeynay dal kasta oo caalamka ah, in Xamaas aan sidii hore loola macaamili karin,” ayuu sii raaciyay.

“Ma aaminsanin in hoggaamiyeyaasha urur argagixiso oo xun ay meelna si raaxo leh ugu noolaadaan,” ayuu yiri Miller, isagoo intaa ku daray in dhowr ka mid ah xubnahan uu dacwad kusoo oogay Mareykanka “ayna tahay in la soo gacan geliyo.”

Qatar, oo xulufo la ah Mareykanka, islamarkaana dhex-dhexaadiye muhiim u ah colaadda Gaza, ayaa tobankii sano ee la soo dhaafay waxay caasimadda Dooxa ku marti-gelinaysay xubnaha hoggaanka Xamaas.

Madaxii hore ee Xamaas, Ismail Haniyeh, ayaa ku noolaa Qatar ilaa laga dilay 31-kii July isaga oo booqasho ku jooga Tehran, weerarkaas oo si weyn loogu tiriyey Israel.

Qatar ayaa dhawaan hakisay dhex-dhexaadintii Israa’iil iyo Xamaas ee dadaallada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabbad-joojin ah oo ka dhacay Gaza, oo ay barbar socoto sii deynta la-haystayaasha Israel.

Qatar oo ay wehliyaan Mareykanka iyo Masar ayaa fududeynayey wada-xaajoodyada diblomaasiyadeed tan iyo markii dagaalka Gaza uu ka billowday weerarkii Xamas ay ku qaaday Israel October 7, 2023.