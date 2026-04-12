Mareykanka oo war kasoo saaray dib u doorashada Ismaaciil Cumar Geelle

Jabuuti (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa dhambaal hambalyo ah u dirtay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, kaddib markii uu mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaas.
Bayaan rasmi ah oo kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee Jabuuti ayaa lagu xaqiijiyay in Washington ay si dhab ah uga go’an tahay sii amba-qaadidda iyo xoojinta xiriirka dhow ee laba-geesoodka ah ee ay la wadaagto xukuumadda Jabuuti.
Qoraalka ayaa hoosta ka xariiqay in iskaashiga labada dal uu udub-dhexaad u yahay kobcinta barwaaqada dhaqaale, dhisidda xasiloonida, iyo sugidda amniga guud ee gobolka Bariga Afrika.
Tallaabadaas oo salka ku haysa danaha wadaagga ah iyo horumarka shucuubta Mareykanka iyo Jabuuti, sida lagu yiri bayaanka safaaradda Mareykanka ee Jabuuti.
“Waxaan xaqiijinaynaa ballanqaadkeenna ah inaan sii xoojino xiriirka dhow ee laba geesoodka ah ee u dhexeeya Maraykanka iyo Jabuuti, iyadoo laga faa’iideynayo shacabka Mareykanka iyo shacabka Jabuuti,” ayaa lagu yiri bayaanka Mareykanka.
Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay doorashadii lixaad oo muddo-xileedkeedu yahay shan sano, sida ay shaacisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, xilli doorashada ay qaadaceen inta badan mucaaradka.
Geelle ayaa la sheegay inuu helay in ka badan 97.81% codadkii la dhiibtay. Codbixintii Jimcihii ayaa waxaa ku tartamay musharrax keliya oo la loolamayay, Maxamed Faarax Samatar. Xogta Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa muujisay in Samatar uu galay kaalinta labaad, isaga oo helay 2.19% codadka 168,233 cod ee la dhiibtay.
Geelle ayaa sidoo kale ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee sanadkii 2021, taas oo ay qaadaceen inta badan mucaaradka, isaga oo helay in ka badan 97% codadkii la dhiibtay.
Wuxuu markaas ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono sanadkan, balse wax-ka-beddel lagu sameeyay dastuurka bishii November ayaa meesha ka saaray xadka da’da ee 75 sano ee musharraxiinta madaxtinimada.
Dadka dhaliila doorashada ayaa ku tilmaamay mid aan si dhab ah loogu tartamin, halka taageerayaashuna ay ku doodayaan in hoggaamiyaha 78 jirka ah uu xasillooni gaarsiiyay dalka ku yaalla Geeska Afrika oo istaraatiiji ah.
Geelle ayaa xukunka hayay tan iyo sanadkii 1999-kii, waana madaxweynihii labaad ee dalkaasi yeesho tan iyo markii uu xornimada ka qaatay Faransiiska sanadkii 1977-kii.