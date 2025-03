MASAR miyey ogolaatay in dhulkeeda la dejiyo nus milyan reer Gaza?

By Guuleed Muuse

Qaahira (Caasimada Online) – Dowladda Masar ayaa si cad u beenisay wararka sheegaya in ay oggolaatay in nus milyan qof oo reer Gaza ah dib u dejin loogu sameeyo dhulkeeda.

Waaxda Warfaafinta Masar (SIS) ayaa war qoraal ah ku sheegtay in wararkaas yihiin been-abuur aan wax sal iyo raad ah lahayn.

Masar waxay sheegtay in mowqifkeedu ahaa mid cad tan iyo bilowgii dagaalka Gaza bishii Oktoobar 2023, iyada oo gebi ahaanba ka soo horjeeda in Falastiiniyiinta la barakiciyo – si khasab ah ama si iskood ahba.

Warbixintan ayaa timid kadib markii warbaahin ay ku jirto midda Israa’iil ay daabacday sheegashada ah in Masar ay diyaar u tahay in ay si ku meel gaar ah u dejiso qaxooti Falastiiniyiin ah oo ka yimid Gaza, loona diyaariyay magaalo cusub oo ku taalla Waqooyiga Sinai.

Al-Sisi oo caddeeyay mowqifkiisa

Madaxweynaha Masar, Cabdel Fattaax Al-Sisi ayaa dhankiisa si cad u beeniyay wararka sheegaya in uu qorsheynayo in Falastiiniyiinta laga raro Gaza loona wareejiyo dhulka Masar.

Sheegashadan waxaa xoojiyay hadal uu jeediyay Wasiirka Difaaca Israa’iil, Yisrael Katz, oo tilmaamay in qorshahani uu la xiriiray hindise uu horay u soo jeediyay Madaxweynihii hore ee Maraykanka, Donald Trump.

Katz ayaa sidoo kale ku hanjabay in Israa’iil ay sii wadayso duullaanka Gaza ilaa Xamaas ay sii deyso la haystayaasha Israa’iil.

Dowladda Israa’iil ayaa Talaadadii dib u billowday duqeymihii ba’an ee Gaza, ka dib markii wadahadalladii xabbad-joojinta ay burbureen.

Tallaabadan ayaa dhalisay cambaareyn caalami ah, iyadoo Madaxweynaha Israa’iil, Isaac Herzog, uu muujiyay walaac ka dhashay sida uu u socdo dagaalka.

Masar ayaa markale ku celisay in aysan aqbali doonin wax qorshe ah oo Falastiiniyiinta looga raro dhulkooda, iyada oo ku adkeysatay in xalka Gaza uu yahay in la helo nabad waarta oo aan ku salaysnayn barakicin ama xad-gudub xuquuqda Falastiiniyiinta.