Maxaa dhex-maray Charlie Kirk iyo Netanyahu ka hor inta aan toogasho lagu dilin?

Washington (Caasimada Online) – Qof ka tirsan kooxda hoose ee Trump, saaxiib soo jireenna la ahaa Charlie Kirk, ayaa u sheegay warbaahinta The Grayzone sida isbeddelkii ku yimid aragtida hoggaamiyihii muxaafidka ahaa ee la dilay ee ku aaddanayd saamaynta Israel uu uga dhashay cadaadis hoose oo kaga yimid xulafada Netanyahu, kaasoo ku reebay caro iyo cabsi.
Ilo-wareedkan ayaa sheegay in welwel uu ku dhex faafay maamulka Trump ka dib markii la kashifay hawlgal basaasnimo oo u muuqday in Israel ay ka dambaysay.
Sida uu sheegay saaxiibka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin, Charlie Kirk waxa uu horraantii sanadkan diiday dalab uga yimid Ra’iisul Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, kaasoo ahaa in loo diyaariyo dhaqaale aad u badan oo cusub oo ka imanaya taageerayaasha Sahyuuniyadda oo lagu shubo hay’addiisa Turning Point USA (TPUSA), oo ah ururka dhalinyarada muxaafidiinta ee ugu weyn Ameerika.
Ilo-wareedkan ayaa u sheegay The Grayzone in shakhsigaas saamaynta lahaa ee Trump taageersanaa ee geeriyooday uu aaminsanaa in Netanyahu isku dayayay inuu ku cabsi geliyo si uu u aamuso, xilli uu billaabay inuu si fagaare ah uga hadlo su’aalana ka keeno saamaynta xad-dhaafka ah ee Israel ku leedahay Washington, uuna dalbaday in la siiyo fursad dheeraad ah oo lagu dhaliili karo.
Todobaadyadii ka horreeyay dilkiisii 10-kii Sebtembar, Kirk waxa uu nacayb weyn u qaaday hoggaamiyaha Israel, isagoo u arkayay “nin is-xoogayn jecel,” sida uu sheegay ilo-wareedku. Kirk wuxuu ka carooday wixii uu ku arkay gudaha maamulka Trump, halkaasoo Netanyahu uu doonayay inuu shakhsi ahaan u maamulo go’aannada shaqaale ee madaxweynaha, uuna hub ahaan u adeegsanayay shakhsiyaad Israel daacad u ah sida deeq-bixiyaha bilyaneerka ah ee Miriam Adelson, si uu Aqalka Cad ugu hayo gacantiisa.
Sida laga soo xigtay saaxiibka Kirk, oo isaguna xiriir la leh Madaxweyne Donald Trump iyo kooxdiisa soke, Kirk waxa uu si adag uga digay Trump bishii Juun ee la soo dhaafay inuu duqeeyo Iran isagoo fulinaya danaha Israel.
“Charlie wuxuu ahaa qofka keliya ee taas sameeyay,” ayuu yiri, isagoo xusuusanaya sida Trump uu “ugu qeyliyay” oo uu si caro leh u soo afjaray wadahadalkii. Ilo-wareedku wuxuu aaminsan yahay in dhacdadaasi ay maskaxda Kirk ku xaqiijisay in madaxweynaha Mareykanka uu galay gacanta awood shisheeye oo shar ah, uuna dalkiisa u horseedayo isku dhacyo isdaba-joog ah oo masiibo ah.
Bishii xigtay, Kirk waxa uu bartilmaameed u noqday olole joogto ah oo qarsoodi ah oo cabsi-gelin iyo caro aan la qarinayn ah oo uga imanayay xulafada maal-qabeennada ah ee awoodda leh ee Netanyahu – shakhsiyaad uu ku tilmaamay “hoggaamiyeyaal” iyo “dano-wadaag” Yuhuud ah.
“Wuu ka baqayay iyaga,” ayuu ku nuuxnuuxsaday ilo-wareedku.
Khilaafka TPUSA iyo Israel
Kirk waxa uu ahaa 18 jir markii uu aasaasay TPUSA sanadkii 2012. Tan iyo markii la aasaasay, xirfaddiisa waxaa hore u riixayay deeq-bixiyeyaal Sahyuuniyiin ah, kuwaasoo lacag ku qubayay ururkiisa da’da yar iyagoo soo marinaya hay’ado muxaafidiin cusub ah sida David Horowitz Freedom Center.
Wuxuu sannadihii la soo dhaafay abaal-gud uga dhigay taageerayaashiisii maal-qabeenka ahaa isagoo si aan kala joogsi lahayn u faafinayay khudbado ka dhan ah Falastiiniyiinta iyo Islaam-nacaybka, isagoo aqbalayay safarro dacaayad ah oo uu ku tagayay Israel, iyo isagoo si adag u cabburinayay xoogagga waddaniyiinta ah ee ku loollamayay taageeradiisa Israel intii lagu jiray munaasabadaha TPUSA.
Laakiin markii uu weerarka xasuuqa ah ee Israel ku haysay marinka Gaza ee go’doonsan uu kiciyay kacdoon aan hore loo arag oo ka dhex dhashay goobaha garabka midig ee Mareykanka, halkaasoo hadda keliya 24% ka mid ah Jamhuuriyiinta da’da yar ay u janjeeraan dhanka Israel marka loo eego Falastiiniyiinta, Kirk wuu is beddelay.
Mararka qaar, wuxuu raacayay mowqifka Israel, isagoo faafinayay warar been abuur ah oo ku saabsan carruur ay Xamas madaxa ka goysay 7-dii Oktoobar, sidoo kalena dafirayay macluusha lagu soo rogay dadweynaha Gaza. Hase yeeshee, isla mar ahaantaas wuxuu u tanaasulayay taageerayaashiisa, isagoo si fagaare ah isu weydiiyay in Jeffrey Epstein uu ahaa sirdoon u shaqeeya Israel, isagoo su’aal geliyay in dawladda Israel ay u oggolaatay weerarradii 7-dii Oktoobar inay dhacaan si ay u gaarto yoolal siyaasadeed oo fog, iyo isagoo ku celcelinayay hadallo ay yaqaaniin dhaliilihiisa ugu weyn ee garabka midig, sida qofka wararka internet-ka ka tabiya ee Nick Fuentes.
Bishii Luuliyo ee sanadkan, shirkiisii TPUSA Student Action Summit, Kirk wuxuu madal siiyay dadka garabka midig ee heerka hoose si ay uga muujiyaan caradooda ku aaddan gacanta birta ah ee siyaasadeed ee Israel ku hayso maamulka Trump.
Halkaas, waxaa ka hadlay shakhsiyaad hore uga tirsanaan jiray Fox News sida Tucker Carlson iyo Megyn Kelly, ilaa majaajiliistaha Yuhuudda ah ee ka soo horjeeda Sahyuuniyadda ee Dave Smith, kuwaasoo cambaareeyay weerarka dhiigga badan ku daatay ee Israel ku haysay Marinka Gaza ee go’doonsan, ku tilmaamay Jeffrey Epstein inuu ahaa sirdoon u shaqeeya Israel, ayna si fagaare ah ugu maadeysteen bilyaneerrada Sahyuuniyiinta ah sida Bill Ackman oo ay ku sheegeen inay “ku baxsadaan khiyaanooyin” inkastoo aysan lahayn “xirfado dhab ah.”
Shirkaas ka dib, Kirk waxaa lagu weeraray farriimo qoraal ah iyo wicitaanno taleefan oo xanaaq badan oo uga imanayay xulafada maal-qabeennada ah ee Netanyahu ee Maraykanka, oo ay ku jiraan qaar badan oo maalgelin jiray TPUSA. Sida uu sheegay saaxiibkiisii soo jireenka ahaa, deeq-bixiyayaasha Sahyuuniyiinta ahi waxay Kirk ula dhaqmeen si quursi leh, iyagoo asal ahaan ku amrayay inuu ku soo laabto khadkii hore.
“Waxaa loo sheegayay waxa aan loo oggolayn inuu samayso, taasina way ka careysiinaysay,” ayuu yiri saaxiibka Kirk. Hoggaamiyaha dhalinyarada muxaafidka ah kuma ekaan oo keliya inuu ka fogaaday dabeecadda colaadeed ee wada-xiriirka, laakiin sidoo kale wuxuu “ka naxay” falcelinta adag.
Sheekada saaxiibkan waxay la jaanqaadaysaa tan faalleeyayaal badan oo garabka midig ah oo xiriir la lahaa Kirk.
“Waxaan u malaynayaa, aakhirkii, Charlie wuxuu marayay isbeddel ruuxi ah,” ayay tiri Candace Owens, oo ah qof saameyn ku leh dhanka muxaafidka oo si cad uga soo horjeesatay Israel kadib 7-dii Oktoobar, iyadoo ka hadlaysay dilka saaxiibkeed. “Waan ogahay, wax badan ayuu ku jiray. Waxaa jiray cadaadis badan, wayna igu adag tahay inaan daawado dadkii cadaadiska saarayay oo haddana sheegaya waxyaabaha ay sheegayaan.”
“Waxay doonayeen inuu wax walba waayo sababtoo ah wuxuu beddelay ama xitaa wax yar ka beddelay aragti. Runtii waa wax i xanuujinaya.”
Kirk wuxuu u muuqday mid si cad u xanaaqsan intii lagu guda jiray waraysi uu 6-dii Agoosto siiyay wariyaha muxaafidka ah ee Megyn Kelly, isagoo ka hadlayay farriimaha hanjabaadda ah ee uu ka helayay madaxda waaweyn ee taageersan Israel.
“Waxay noqotay mid lama filaan ah: ‘Oh, Charlie: naguma jiro.’ Sug hal daqiiqo—maxay ka dhigan tahay ‘naguma jiro,’ dhab ahaan? Anigu Mareykan baan ahay, okay? Dalkan ayaan matalaa,” ayuu yiri, ka hor inta uusan la hadlin kooxaha awoodda leh ee Sahyuuniyadda ee dhibayay.
“Markasta oo aad si gaar ah iyo si fagaare ahba shakhsiyaddeena su’aal gelisaan—taasoo aan ahayn mid gooni ah, way fiicnaan lahayd haddii ay ahaan lahayd hal farriin, ama laba; waa tobannaan farriimood—markaas ayaan billaabaynaa inaan niraahno, ‘hooy, doonta halkan ku jooji,'” ayuu Kirk sii raaciyay. “Marka runta la sheego, qaar ka mid ah saaxiibbadayda Yuhuudda ee wanaagsan waxay yiraahdaan, ‘ma nihin kulligeen sidaas’… Laakiin kuwani waa hoggaamiyeyaal. Waa danayestayaal.”
Wuxuu intaas ku daray isagoo u cabanaya Kelly, “Waxaan haystaa awood yar… oo aan ku dhaliili karo dawladda Israel marka loo eego dadka reer Israel laftoodu. Taasina runtii waa wax aad iyo aad loola yaabo.”
Mid ka mid ah waraysiyadiisii ugu dambeeyay, oo uu la yeeshay qofka ugu saamaynta badan Israel ee Maraykanka, Ben Shapiro, Kirk wuxuu mar kale isku dayay inuu soo qaado arrinta cabburinta lagu hayo dadka dhaliila Israel.
“Saaxiib ayaa si xiiso leh iigu yiri: ‘Charlie, okay, waxaa ku diidnay warbaahinta arrimaha COVID, xiritaannada, Ukraine, iyo xuduudda,'” ayuu Kirk u sheegay Shapiro 9-kii Sebtembar. “Waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale isweydiinno: warbaahintu ma waxay si buuxda u soo bandhigaysaa runta marka ay timaado Israel? Waa su’aal kaliya!”
Sida uu sheegay saaxiibka soo jireenka ah ee Kirk, carada uu Kirk u qabay Netanyahu iyo u ololeeyayaasha Israel waxay ku faafaysay kooxda soke ee Trump. Xaqiiqdii, waxay yiraahdeen, madaxweynaha laftiisu wuxuu ka baqayay carada Netanyahu, wuxuuna ka cabsanayay cawaaqibka ka dhalan kara inuu ka horyimaado.
Sannadkii la soo dhaafay, qofkan ka tirsan kooxda hoose ee Trump waxaa u sheegay xiriiro uu ku leeyahay Aqalka Cad in ilaalada madaxda ee Secret Service ay laba jeer oo kala duwan qabteen shaqaale ka tirsan dawladda Israel oo qalab elektaroonig ah ku rakibaya baabuurtooda gurmadka degdegga ah.
In kasta oo The Grayzone aysan awoodin inay sheekadan ka xaqiijiso Secret Service ama Aqalka Cad, haddana dhacdo noocan oo kale ah ma ahan mid aan hore u dhicin. Runtii, sida lagu sheegay warbixin ku soo baxday Politico oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo hore oo Mareykan ah, qalab basaasid taleefan ah ayaa waxaa dhigay sirdoon reer Israel ah “meel u dhow Aqalka Cad iyo goobo kale oo xasaasi ah oo ku yaal Washington” dhammaadkii xilligii koowaad ee Trump sanadkii 2019.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee UK, Boris Johnson, wuxuu dhacdo la mid ah ku xusay buuggiisa xusuus-qorka, isagoo qoray in kooxdiisa amnigu ay ka heleen qalab dhegeysi musqushiisa wax yar ka dib markii Netanyahu uu isticmaalay musqushiisa gaarka ah.
Aragtida ah ‘Israel ayaa ka dambaysay’
Kirk waxaa la dilay 10-kii Sebtembar ee sanadkan, waxaana lagu dhuftay hal xabbad oo uu soo riday dabley u muuqday inuu saarnaa saqafka dhisme 200 oo mitir u jira. Waxaa la toogtay isagoo fadhiya hortooda kumanaan qof oo isugu soo baxay Jaamacadda Utah State ee Orem, Utah, taasoo ahayd lugtii koowaad ee socdaalkiisii American Comeback Tour.
Muuqaalka Kirk oo la dhacaya saameynta xabbad qoorta kaga dhacday isla markii uu billaabay inuu ka jawaabo su’aal ku saabsan dadka jinsigooda beddelay ee xasuuqa gaysta ayaa laga yaabaa inay ahayd muuqaalkii dilka ee ugu naxdinta badnaa—oo hubaal ah kii ugu faafitaanka badnaa—taariikhda aadanaha.
Waqtigan xaadirka ah ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in dawladda Israel ay ku lug lahayd dilka Kirk. Si kastaba ha ahaatee, taasi kama hor istaagin kumanaan isticmaala baraha bulshada inay mala-awaalaan in aragtiyaha isbeddelayay ee Kirk ee arrintan ay si uun gacan uga gaysteen dhimashadiisa.
Markii qoraalkan la daabacayay, in ka badan 100,000 oo isticmaale Twitter/X ayaa like saaray qoraal uu 11-kii Sebtembar soo dhigay qofka saamaynta leh ee xorta ah ee Ian Carroll kaasoo ku dhawaaqayay isagoo ka hadlaya Kirk, “Wuxuu ahaa saaxiibkood. Nolosheeda asal ahaan iyaga ayuu u hibeeyay. Iyaguna waxay ku dileen qoyskiisa hortooda. Israel hadda iskeed ayay is toogatay.”
Qaar badan oo horumarinaya aragtidan aan la xaqiijin ayaa tilmaamay qoraal Twitter/X ah oo uu soo dhigay Harrison Smith, oo ah shakhsi ka tirsan shabakadda taageerta Trump ee Infowars, isagoo sheegay 13-kii Agoosto – ku dhowaad bil ka hor dilka Kirk – in “qof u dhow Charlie Kirk uu u sheegay in Kirk uu aaminsan yahay in Israel ay dili doonto haddii uu ka soo horjeesto Israel.”
Mala-awaalka baahsan ayaa gilgilay Tel Aviv, halkaasoo Netanyahu lagu qasbay inuu si cad u beeniyo in dawladdiisu ay dishay Kirk intii lagu jiray waraysi uu 11-kii Sebtembar siiyay NewsMax.
Muuqaalkaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dhowr waraysi iyo bayaan oo Ra’iisul Wasaaruhu u hibeeyay Kirk dilkiisa ka dib, isagoo isku dayayay inuu dhaxalka hoggaamiyaha muxaafidka ah ee geeriyooday u qaabeeyo si buuxda oo taageersan Israel. Ololahan weyn ee xiriirka dadweynaha wuxuu dhacay xilli uu Netanyahu wado olole milatari oo toddoba jiho ah, oo ay ku jiraan dilal isdaba-joog ah oo gobolka ka dhacay kuwaasoo kii ugu dambeeyay uu gaaray bartamaha Qatar, oo ah dal xulufo la ah Mareykanka.
Netanyahu wuxuu markii ugu horreysay u soo duceeyay Kirk 3:02 PM galabnimo 10-kii Sebtembar, daqiiqado ka dib markii uu warka toogashadu soo baxay. Tan iyo markaas wuxuu qoray saddex qoraal oo kale oo ku saabsan Kirk, isagoo xitaa ka go’ay golaha wasiirrada dagaalka ee Israel si uu galabnimadii 11-kii Sebtembar ugu xuso hoggaamiyaha muxaafidka ah Fox News.
Intii lagu guda jiray waraysigaas, Netanyahu wuxuu ku dadaalay inuu si dadban u sheego in cadowga Israel ay mas’uul ka ahaayeen dilka Kirk, inkastoo xaqiiqdu aheyd in aan la magacaabin eedeysane ama aan la haynin waqtigaas.
“Islaamiyiinta xagjirka ah iyo midowgooda dhanka bixidn—waxay inta badan ka hadlaan ‘xuquuqda aadanaha,’ waxay ka hadlaan ‘xorriyadda hadalka’—laakiin waxay adeegsadaan rabshad si ay isugu dayaan inay meesha ka saaraan cadowgooda,” ayuu Ra’iisul Wasaaruhu u sheegay Harris Faulkner.
Qoraal uu 10-kii Sebtembar soo dhigay Twitter/X oo uu ugu baroordiiqayay Kirk, Ra’iisul Wasaaraha Israel wuxuu sharraxay wada-hadal taleefan oo uu dhowaan la yeeshay Kirk.
“Waxaan la hadlay laba toddobaad ka hor oo keliya waxaanan ku casuumay Israel,” ayuu Netanyahu ku dhawaaqay. “Nasiib darro, booqashadaasi ma dhici doonto.”
Lama xusin in Kirk uu diiday casuumaadda—si la mid ah sidii uu u diiday dalabkii Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa in lagu buuxiyo khasnadda TPUSA deeqo ka imanaya kooxdiisa maal-qabeennada Yuhuudda Mareykanka ah ee uu adeegsado.
Markii qoraalkan la daabacayay, nin 22 jir ah oo deggan Utah ayaa la xiray ka dib markii la sheegay inuu qirtay dilka Kirk. Dadweynuhu waxaa laga yaabaa inay dhowaan ogaadaan ujeeddooyinka dhabta ah ee gacan-ku-dhiiglaha la eedeeyay.
Laakiin ka dib baxsadkii hore ee toogtaha iyo taxane khaladaad ah oo ay sameeyeen hay’adaha fulinta sharciga ee federaalka, qayb weyn oo ka mid ah dadka Mareykanka ayaa laga yaabaa in aysan weligood rumaysan sheekada rasmiga ah. Sidoo kalena weligood ma ogaan doonaan halka uu isbeddelka Kirk ee ku aaddan Israel u horseeday.
Afar maalmood ka hor dilka, waxaa si fagaare ah u soo muuqday caro dhex taallay faalleeyayaasha taageersan Israel intii lagu jiray waraysi uu Fox News la yeeshay Ben Shapiro kaasoo weerar naxdin leh ku qaaday Kirk isagoon magacaabin.
“Dhibaatada ‘dallad weyn’ waxay tahay in ay ka dhallan karto in ay gudaha ku jiraan dad badan oo majaajilaystayaal ah,” ayuu Shapiro u sheegay wariyaha Fox ahna ilaaliyaha kale ee afkaarta Sahyuuniyadda ah Mark Levin, isagoo u muuqday inuu dhaliilayay TPUSA.
24 saac gudahood dhimashadii Kirk kadib, Shapiro wuxuu ku dhawaaqay inuu billaabayo socdaal hadal-jeedin ah oo jaamacadeed, isagoo ballanqaaday: “Waxaan ka sii wadi doonnaa makarafoonkaas dhiiggu ku yaallo meeshii uu Charlie kaga tagay.”