Maxaa ka jira in Lii Caato Muqdisho lagu afduubtay? Booliska oo war culus soo saaray

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Afhayeenka Booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo caawa shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey kiiska Liibaan Aadan Cali (Lii Caato) oo galabta la sheegay in laga afduubtay isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.

Afhayeenka ayaa sheegay in afduubka la sheegay in loo geystay Lii Caato aysan waxaba ka jirin, isla markaana uu dhacay is fahmi waa yar.

Wuxuu sheegay in booliska iyo guud ahaan hey’adaha amniga ee gobolka Banaadir ay soo qabtay gaari Cabdibile ah iyo gaari Baraado ah oo loo maleeyey inay Liibaan afduubteen.

Afhayeenka booliska ayaa xaqiijiyey in kiiskaas uusan aheyn afduub, balse uu dhacay is fahmi waa sababay inay qalqal dareemaan xubno ka mid ah qoyska uu ka dhashay Lii Caato.

Sidoo kale Lii Caato oo garab taagnaa afhayeenka booliska ayaa la hadlay warbaahinta, wuxuuna ka sheekeeyey sidii ay wax u dhaceen.

Lii ayaa sheegay in taleefankiisa oo ka densan uu galabta magaalada ka dhex raacay Mooto, isagoo aaday xaafadiisa, halkaas oo saaxiibadiis uu kula balansanaa.

Wuxuu sheegay in walaashiis uu ka wacday taleefankii darawalka watay Bajaaj-ta, balse ay u sheegtay in aysan joogin guriga, intaas kadib wuxuu sheegay in darawalka uu u qoray lambarkiisa densan, si markii uu taleefanka daarto uu ugu soo diro lacagta Mootada.

Intaas kadib wuxuu sheegay inay imaadeen labadii gaari ee uu sugayey, isla markaana uu raacay, balse darawalkii keenay ee Mootada uu mooday in la afduubtay – wiilkaan ayaa ah YouTuber caan ah.

Darawalkii Mootada ayaa mar kale wacay gabadhii uu Lii Caato ka wacday taleefankiisa, wuxuuna ku wargeliyey in la afduubtay, intaas kadibna waxaa la waayey taleefanka Lii, maadaama uu ka densanaa.

Ehelka Lii Caato ayaa deg deg u wacay Booliska, waxaana la fuliyey howlgallo lagu soo qabtay Lii Caato iyo raggii watay gaadiidkii uu raacay ee loo maleeyey inay afduubteen.

Dad badan ayaa weli u heysta in kiiskaan uu yahay Prank fashilmay, waxaana aad uga carooday laamaha amniga, maadaama uu faafay war sheegaya in la afduubtay Lii Caato, balse ay beenowday.