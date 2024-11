Maxaa ka jira in Trump uu fasaxayo Netanyahu?

By Guuleed Muuse

Washington (Caasimada Online) — Israel way sugi la’dahay inta madaxweyne Trump ka bilaabaneyso muddo xileedkiisa, maadaama oo ay horey usoo arkeen Trump oo madaxweyne ah.

“Aad ayaa ugu faraxsanahay” ayuu yiri Raphael Shor oo ah wadaad ku nool magaaladii hore ee Jerusalem. Si fiican ayuu u yaqaan luuqadda Bariga Dhexe ayuu yiri. Wax kasta oo Iran ay dooneyso waxay ku xiran tahay welwelka ay ka qabto natiijada ka imaaneysa.

“Waxay ila tahay hadii Kamala la dooran lahaa, ma jiri laheyn cabsida ah weerar ay qaadaan Mareykanka ama Israel”.

Qofkii ugu horeeyay ee u hambalyeeyay markii la doortay madaxweyne Trump wuxuu ahaa raysalwasaare Benjamin Netanyahu. Bartiisa X waxa uu qoray “ Hambalyo soo noqoshadii ugu weyned abid”.

Netanyahu hore waxa uu ugu tilmaamay Trump saaxiibka ugu wanaagsan ee Israel ay weligeed ku yeelato aqalka cad.

Trump markii ugu horeysay ee la doorto wuxuu sumcad weyn ka helay ka bixista heshiiska Nukliyeerka Iran kaas oo ahaa mid ay Israel ka horjeeday.

Wuxuu sameeyay heshiiskii taariikhiga ahaa ee lagu dhisayay xiriirka u dhexeeya Israel iyo dalalka Carabta. Sidoo kale wuxuu beddelay siyaasadii muddada dheer Mareykanka ku dhaqmayay ee dibadda isagoo u aqoonsaday Jerusalem caasimadda Israel.

“Israel waxay rajeyneysaa in uu isla wadadii ku soconayo. Balse waa in aan wajahnaa runta shaqsiyadda Trump iyo waxa uu yahay iyo halka uu taagan yahay” ayuu yiri safiirkii hore Israel ee Mareykanka Michael Oren.

Ugu horeyn safiirka waxa uu sheegay in Trump uusan jacleyn dagaalka sababtoo ah wuxuu u arkaa in lacag badan ku baxeyso. Trump wuxuu ka dalbaday Israel in ay dagaalka degdeg u joojiso.

Sidoo kale kama mid ahan taageerayaasha waa weyn ee in Israeliyiinta la dajiyo Daanta Galbeed, wuxuuna ka horjeestay dalabka qaar ka mid ah Israeliyiinta ee ah in dhulkaas ay qaataan.

Labada siyaasadood ayaa laga yaabaa in ay ka horkeenaan xisbiyada garabka midig ee isbahaysiga kula jira Netanyahu kuwaas oo ku hanjabay in ay ridayaan dowladda hadii uu qaato siyaasad aysan dooneyn.

Intii uu socday dagaalka Gaza, markii Netanyahu lagu qasbay in uu kala doorto dalabka Mareykanka oo ah isbahaysiga Israel ugu weyn oo dhinac ah iyo dalabka isbahaysiga dowladiisa oo dhinac kale ah, wuxuu u janjeersaday dhinaca Isbahaysiga.