30.9 C
Mogadishu
Monday, April 13, 2026
Wararka

Maxaa ka jira in xilka laga qaadayo guddoomiye Muungaab?

By Jamaal Maxamed
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimaha Warfaafinta Gobolka Banaadir Xuseen Cabdulle Maxamed oo qoraal xasaasi ah soo saaray ayaa beeniyay wararka sheegaya in xilka laga qaadayo Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab, kadib markii wararkaas si weyn loogu baahiyay baraha bulshada.

Xuseen Cabdulle ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xogaha la baahiyay, wxuuna sheegay in ay ka dambeeyaan dad ka xun horumarka uu sameeyay Muungaab.

“In ay habaaraan mooyee xal kale waa waayeen. Hal sano waxay maalin walba soo qorayaan “Muungaab xilka laga qaadi rabaa” waana daaleen”. ayuu yiri agaasimuhu.

Sidoo kale, waxa uu intaas ku daray in guddoomiyuhu sii wadi doono shaqada loo igmaday uuna joogayo, illaa laga gaarayo doorashada, sida uu hadalka u dhigay.

“Muungaab meel uma socdo shaqadiisa ayuu wataa ee iska suga inta doorasho laga gaarayo kadibna tartanka soo gala insha Allaah”. ayuu sii raaciyay.

Arrintan ayaa kusoo aadeysa, iyadoo hadal hayn xooggan ay ka dhalatay kulan la filayo in saacadaha soo socda ay yeeshaan Golaha Wasiirrada Soomaaliya, iyada oo lasoo warinayo inay dhici doonaan isbeddallo waa wayn.

Wixii soo kordho kala soco; caasimada.net

Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved