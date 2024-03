Maxaad ka ogtahay cidda xulaysa xubnaha Soomaaliya ku matali doona baarlamanka…?

By Guuleed Muuse

Arusha (Caasimada Online) – Tirada xubnaha baarlamaanka Bulshada Bariga Afrika ee la soo doorto ayaa kordhi doonta ka dib markii ururka ay ku soo biirtay Soomaaliya.

Ka dib markii si rasmi ah loogu soo dhaweeyay Soomaaliya ururka Bariga Afrika ayaa waxaa tirada baarlamaanka Bariga Afrika ay noqon doontaa 82 xildhibaan.

Ilaa 72 ka mid ah xubnahani ayaa ah xildhibaanno la soo doortay, halka siddeed ay wasiirro yihiin, xoghayaha guud ee ururka iyo xubin ah la taliyahay dhanka sharciga.

Waxaa sidoo kale Soomaaliya laga filayaa in ay soo magacaabaan garsoore ka mid noqon doona xubnaha garsoorayaasha ee maxkamada caddaaladda Bbariga Afrika.

Soomaaliya ayaa xaq u yeelanaysa in ay ka qeyb gasho dhammaan holwaha ururka tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay si rasmi ah ugu biirtay ururka.

Soomaaliya oo ka mid noqoshadeeda Bariga Afrika ay madaxda ururka ay si rasmi ah u ansixiyeen bishii November ee sanadiii aanu soo dhaaafnay ayaa waxaa sidoo kale laga doonayaa in ay soo magacaabaan wasiirka hormarinta Bariga Afrika.

Yaa soo xulaya xubnaha Soomaaliya ee baarlamaanka Bariga Afrika?

Sida uu dhigayo cahdiga ururka bariga Afrika cutubkiisa 50-naad xubnaha baarlamanka Bariga Afrika ayaa waxaa soo doorta baarlamaanka dalalka xubnaha ka ah.

Ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliay u qaabilsan arrimaha ururka Bulshada Bariga Africa, (EAC) Cabdisalaan Cumar Hadliye ayaa sheegay in dhawaan la soo xuli doono xubnaha baarlamaanka Bariga Afrika ku matli doona Soomaaliya.

Mr Hadliye ayaa sheegay in Soomaaliya ay sagaal xubnood ku yeelan doonto baarlamaanka Bariga Afrika si la mid ah dalalka kale.

“Waddan walba wuxuu leeyahay 9 xubnood oo matalaya xagga baarlamaanka bariga Afrika waddanka ama ha ahaado 100 milyan ama 3 milyan waa isku wada mid wadan walba 9 ayaa laga rabaa,” ayuu yiri Hadliye.

Mr Hadliye oo ay BBC wax ka waydiisay cidda xubnahan soo xulaysa ayaa sheegay in madaxwaynaha Soomaaliya Xassan sheekh Maxamuud uu soo xuli doono ka dibna loo gudbin doono baarlamaanka si ay u ansixiyaan.

“Waxaa soo xuli doona madaxwaynaha iyo dowladda Soomaaliya, waxaana la geyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya, waa in baarlamanka aqalka hoose ku raacaan,” ayuu yiri Mr Hadliye.

Waxaa uu intaa ku daray in xubnaha la soo xuliyo ay shuruudaha ka mid yihiin in uusan xil sare ka hayn dowladda sida in uusan ahayn wasiir ama xildhibaan.

“Waxaa muhiim ah in aysan noqon wasiiro, qof dowladda meel sare ka haya iyo qof baarlamaanka ku jira midna lama ogolaanayo, waana in qof Soomaali ah yahay waana in da’dooda 30 ka yareyn,” ayuu yiri Mr Hadliye.

Ergayga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliay u qaabilsan arrimaha ururka Bulshada Bariga Africa, (EAC) Cabdisalaan Cumar Hadliye ayaa dhanka kale sheegay in qorshaha waqtiga la soo xulayo xubnahani uu yahay bisha Ramadan ka dib.

“Insha allahu Ramadanta ka dib in la dhammeeyo waaye waqti badan uma baahna waayo wuu socdaa waqtigii la fadhiyay baarlamaanka Bariga Afrika,” ayuu yiri Mr Hadliye.

Isha: BBC