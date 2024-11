Maxay ka dhigan tahay magacaabista Jeneraal ODOWAA?

By Abdullahi Osman Farah

Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa habeen hore dib xilka Taliyaha ciidanka xoogga dalka ugu magacaabay Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage.

Wuxuu beddelaya ninkii isaga beddelay markii hore Ibraahim Sheekh Muxiyadiin, kaas oo dhowr jeer lagu eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaaminta ciidanka xoogga dalka iyo dhinaca dagaalka.

Jeneraal Odowaa ayaa ahaa mid kamid ah askartii uu eedda ugu badan u jeedin jirey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii mucaaradka ahaa, iyada oo xubnihii midowga musharaxiinta ay dhowr jeer safaaradaha Xalane degan ka dacweeyeen Taliye Odowaa, iyaga oo ku eedeynaya in ciidankii uu dhex galiyay siyaasad iyo in uusan qaadi karin mas’uuliyadda xilliga kala guurka.

Inkasta oo la sheegay inuu yahay nin ku fiican furinta oo dagaal gelin kara ciidanka xoogga dalka, haddana waxay dib usoo celintiisa ku siinaysa in madaxweyne Xasan Sheekh uu inta badan eedihiisa ku raadinayay kursi oo keliya, balse uusan xitaa isagu hab u aaminsaneyn wixii u sheegayay dadweynaha.

In ninkaan dib loo soo celiyo waxay ka dhigan tahay in laga maarmi waayay, iyada oo in muddo ah uu hakad ku jiro dagaalkii lagula jiray kooxaha argigixisada.

Jeneraal Odowaa marka lagaga barbar-dhigo ninka hadda shaqada laga qaaday ee Ibraahim Sheekh Muxiyadiin, wax badan Odowaa ayaa hoggaaminta ciidanka iyo dagaalka ku fiican ayey leeyihiin askartu.

Taliyaha dib loo magacaabay oo horey ugu lug yeeshay eeddo siyaasadeed ayaa la ogeyn inuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh doonayo inuu u isticmaalo dagaallo siyaasadeed, maadaama ay kusoo wajahan yihiin mucaaradad xoog leh.

Odowaa waa Taliyihii difaacay muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee Farmaajo ee dagaalka geliyay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho bishii April ee 2021. Mana cada inuu markale taas aqbali doono iyo inkale.

Kooxaha argigixisada ayaa weli ka taliya dhul badan oo ku yaalla Soomaaliya, waxaan Taliyaha cusuhb hortaalla shaqo dagaal. Wuxuu sidoo kale kusoo aadaya, iyada oo bisha December ee sanadkan uu dhamaanayo howl-galka ATMIS, uuna bilaabanayo howl-gal cusub oo Midowga Afrika.

Soo laabashada Taliye Odowaa ayaa sidoo kale kusoo aadeysa, iyadoo la filaayo inay ciidanka Itoobiya dalka ka baxaan daba-yaaqada sanadkaan, waana arrin uga baahan doonta hubin dhab ah iyo ka warqab joogto ah.