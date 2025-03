Maxay salka ku haysaa xiisadda culus ee ka dhex-qaraxday Turkey iyo Iran?

Ankara (Caasimada Online) – Wasaaradaha arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Iran ayaa “u yeeray” safiiradooda maalmo kadib markii hadallo uu jeediyay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan, oo la xiriiray siyaasadda gobolka ee Tehran ay dhalisay hadal-hayn badan iyo caro ka timid Iran.

Wareysi uu 26-kii Febraayo siiyay Al-Jazeera Arabic, Fidan wuxuu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran, oo ku tiirsan kooxaha hubeysan ee gobolka, ay keentay in Tehran ay wax badan lumiso halkii ay faa’iido ka heli lahayd.

Markii la weydiiyay haddii Iran ay taageeri karto kooxaha Kurdiyiinta Suuriya, oo Turkiga u arko urur argagixiso ah, Fidan wuxuu si cad u sheegay: “Haddii aad isku daydo in aad xasillooni darro ka abuurto dal kale adiga oo taageeraya koox ka hawlgasha halkaas, dal kale ayaa isna taageeri kara koox gudaha dalkaaga ka hawlgasha si ay dhibaato kugu abuurto.”

“Adduunyada maanta, waxba lama qarin karo. Awoodaha aad leedahay, kuwa kalena way hayaan. Sidaas darteed, haddii aadan rabin in dhagxaan lagu soo tuuro daaqaddaada, adiguna yaadan dhagax ku tuurin daaqadaha kuwa kale.”

Iran oo si kulul uga jawaabtay

Hadalka Fidan ayaa si weyn looga falceliyay gudaha Turkiga, waxaana dad badan u fasirteen inuu u jeeday in Ankara ay sidoo kale taageeri karto kooxo gaar ah oo ka dhex jira Iran, gaar ahaan bulshada weyn ee Azerbaijan-ta Iran, oo xiriir luqadeed iyo dhaqan la leh Turkiga.

Iran ayaa si degdeg ah uga jawaabtay hadallada Fidan. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran, Esmaeil Baghaei, ayaa barta X (horey u ahaan jirtay Twitter) ku qoray in Iran aysan raadineynin ballaarinta awooddeeda gobol ahaan muddo 50 sano ah.

“Waxaan noqonnay dalkii ugu horreeyay ee diiday afgambigii laga soo horjeeday dowladda Turkiga,” ayuu yiri Baghaei.

“Waxaan sidoo kale ka mid ahayn dalalkii ugu horreeyay ee soo dhaweynayay dhigaagta PKK [Xisbiga Shaqaalaha Kurdistan] una arkayay inay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo ammaanka dalka deriska nala ah, Turkiga.”

Xiisadda diblomaasiyadeed ayaa sii xoogeysatay markii Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ay “u yeertay” Safiirka Turkiga ee Tehran, Hicabi Kirlangic, si ay kula yeeshaan kulan Talaadadii.

Mas’uuliyiinta Iran ayaa u sheegay safiirka in “xaaladaha xasaasiga ah ee gobolka ay dalbanayaan in laga fogaado hadallo aan habbooneyn iyo falanqeyn aan sax ahayn oo sababi kara khilaaf iyo xiisad diblomaasiyadeed.”

Dhinaca kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa u yeertay sii hayaha xilka Safaaradda Iran ee Ankara, iyada oo xustay in mas’uuliyiinta Iran ay dhawaan si dadweyne ah u dhaliilayeen Turkiga. Waxaa sidoo kale la sheegay in fayl arrintan la xiriira horey loo gudbiyay dowladda Iran.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Oncu Keceli, ayaa carrabka ku adkeeyay in Ankara ay doorbidayso in arrimaha noocan ah si toos ah loo xalliyo.

“Waxaan aaminsanahay in arrimaha siyaasadda dibadda aan loo adeegsan in lagu kasbado taageerada gudaha. Sidaas darteed, waxaan door bidnay in farriimaha muhiimka ah ee loo baahdo in lala wadaago dal kale si toos ah loogu gudbiyo,” ayuu yiri Keceli Talaadadii.

Inkasta oo xiisadani sii kordheysay, Turkiga iyo Iran ma aysan isticmaalin ereyga “u yeerid” ee rasmiga ah, waxayna labaduba adeegsadeen “casuumad”, taasoo muujineysa inay doonayaan in ay xajistaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee ku dhisan danaha wadajirka ah.

Loollanka xooggan ee gobolka

Turkiga iyo Iran ayaa muddo dheer lahaa loollan siyaasadeed, iyada oo Suuriya ay tahay goobta ugu weyn ee ay isku hayaan.

Bishii December, afgambigii xilka looga tuuray Madaxweyne Bashar al-Assad wuxuu si weyn u beddelay awoodda Suuriya, isagoo xoojiyay maqaamka Ankara, halka Tehran ay lumisay saamigeedii.

Tan iyo markaas, mas’uuliyiinta Turkiga waxay dadaal ugu jireen sidii xal loogu heli lahaa Ciidanka Dimoqraadiga Suuriya (SDF), oo Turkiga u aqoonsan yahay urur argagixiso, iyo sidoo kale dowladda dowladda Dimishiq.

Heshiiska la soo jeediyay wuxuu dhigayaa in la isku daro ciidamada Kurdiyiinta iyo ciidamada qaranka Suuriya, halka hoggaamiyeyaasha PKK laga musaafurin lahaa Iraq.

Serhan Afacan, guddoomiyaha Xarunta Cilmi-baarista Iran ee fadhigeedu yahay Turkiga (IRAM), ayaa u sheegay Middle East Eye in Ankara ay aad uga walaacsan tahay in Iran ay taageerto SDF ama PKK.

“Way caddahay in Iran ay xiriir la leedahay PKK iyo kooxaha la xiriira,” ayuu yiri Afacan. “Laakiin weli waxaa la isla dhexmarayaa in Tehran ay si toos ah u taageerto PKK ama ay iska indho-tireyso dhaqdhaqaaqyadooda oo ay gobolka ka wadaan.”

“Bishii May 2024, Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga, Yasar Guler, wuxuu caddeeyay in Iran aysan si weyn u danaynayn halista ay PKK ku hayso gobolka,” ayuu sii raaciyay. “Wuxuu sheegay in marka Turkiga ay u gudbiyaan Iran xogta la xiriirta dhaqdhaqaaqa PKK ee xuduudahooda, aysan helin jawaab ku filan.”

Dhanka kale, Iran waxay si isdaba joog ah u cambaareysay howlgallada milatari ee Turkiga ee ka socda Iraq iyo Suuriya, iyada oo ku tilmaantay “xadgudub su sovereignty.”

Inkasta oo Iran ay si rasmi ah ugu aqoonsantahay PKK urur argagixiso, ma aysan marin heerkaas kooxaha la xiriira sida SDF iyo YPG, taasoo la jaanqaadaysa mowqifka waddamada reer Galbeedka.

“Iran si fudud kuma beddeli karto mowqifkeeda,” ayuu yiri Afacan. “Maadaama ay weli la tacaalayso xiriirka xun ee ay la leedahay maamulka cusub ee Dimishiq iyo dareenka Tehran ee ah in Turkiga uu ‘la wareegay’ Suuriya.”

Fereshteh Sadeghi, saxafiyad reer Iran ah iyo khabiir arrimaha gobolka, ayaa sheegtay in inkasta oo ay jiraan khilaafaad siyaasadeed, Iran ay weli u aragto Turkiga dal muhiim u ah xiriirkeeda goboleed.

“Iran maaha in si toos ah loogu eedeeyo in ay SDF u adeegsanayso waxyeelleynta Turkiga,” ayay tiri. “Balse waxay u badan tahay in ay u adeegsanayso sidii ay u xoojin lahayd danaha ay ka leedahay Suuriya.”

“Sidoo kale, maadaama Iran ay lumisay marin ay ugu gudubto Lubnaan, waxaa laga yaabaa in ay SDF u aragto albaab kale oo ay u adeegsato sidii ay halkaas saameyn ugu yeelan lahayd.”