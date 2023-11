Maxay uga dhigan tahay dagaalka socda tallaabada uu qaaday Xasan?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Cali Jeyte Cismaan, magacaan dhowr jeer ayuu kusoo baxay xilka guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.

Laakiin xilligaas waxay u badan tahay in uusan dhan-dhan ku sameyn, balse marka uu Cali qoriga qaatay go’aansadeyna inuu argagixisada ka saaro Hiiraan, qiimaha xilkiisa iyo Cali qof ahaantiisaba waa ka dhaadhaceen.

Marka laga tago dowladda federaalka ah, Cali Jeyte wuxuu haysta diiwaanka siyaasiga ugu mayalka adkaa ee abid wajaha argagixisada. Wuxuu halkaan kaga sareeya dhamaan madaxda maamul goboleedyada iyo ragga madaxda ka ah gobollada gaarka ah.

Cali Jeyte wuxuu si aan muran ku jirin argagixisada uga saaray bariga gobolka Hiiraan, wuxuuna ku guuleystay inuu reerkiisa ku mideeyo dagaalka.

Cali-gii shalay madaxda ka ahaa gobolka Hiiraan ayaa maanta arkeysa isaga oo heer federaal ah. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan u magacaabay Cali Jeyte wakiilkiisa ciidanka difaaca dadweynaha, ama sida ay dadku badi u yaqaanan ciidanka Macawisleyda.

Ciidanka Macawisleyda waxaa kiciyay dareen umadeed iyo mid deegaan, kadib markii argagixisada iskugu dartay dil iyo dhac. Waqti fog Macawisleyda ma laheyn hoggaan ay ku mideysan yihiin, ma haysan xuquuq, mana ka dagaalami jirin aaggag mideysan.

Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waxay dhawaan ku guuleysatay inay qorshe maaliyadeed u sameyso ciidanka difaaca dadweynaha ee loo yaqaano Macawisley.

Waxaa socota diiwaan-gelintooda, wararka aan helayno waxay sheegayaan in illaa 5 kun hadda la diiwaan-geliyay qorshuhuna yahay in la gaarsiiyo 10 kun iyo ka badan.

Xuquuq ayaa loo bilaabay, waxaana jira qorshe lagu qarameyn doono mustaqbalka marka laga adkaado argagixisada.

Cali Jeyte ayaa hadda madax u ah Macawisley oo dhan. In hoggaan loo sameeyo waxaa laga faa’iidi doona howl-gallo mideysan, in xuquuqdooda sugnaato, iyo in daryeel loo helo kuwooda dhaawacma iyo agoontooda.

Dhanka madaxweyne Xasan Sheekh masuuliyadda uu u magacaabay Cali Jeyte waxay ka marqaati kaceysa inuu weli madaxweynaha daacad ka yahay hadafka dagaalka, inuu qirsan yahay kuwa u qalma inay ciidanka hoggaamiyaan iyo inuu gartay ahmiyadda uu Cali Jeyte u leeyahay marxaladda la joogo.

Bilaha soo socda ee November iyo December waxay noqon doonaan kuwo qaas u ah dadka ku nool gobollada dhexe ee Soomaaliya, oo waxay u badan tahay in argagixisada lasoo dhaafin doono gobolladaasi, sida laga soo xiganayo saraakiil amni.

Marka laga hadlayo ciidanka Macawisleyda, dadka Soomaalida waxay qabaan kalsooni badan oo ku saabsan natiijada dagaal ee ciidankaas, halka argagixisada ay aad u neceb tahay maadaama ay marar badan dharbaaxo adag kala kulmeen.