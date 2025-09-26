Mucaaradka oo dowladda ka dalbaday inay kala shaqeyso banaanbaxa berri

Muqdisho (Caasimada Online) – Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed ayaa soo saaray qoraal rasmi ah oo ay si toos ah ugu dirtay Wasaaradda Amniga Dowladda Federaalka, kaasi oo la xiriira banaanbaxa berri.
Warqaddan ayaa waxaa lagu wargeliyay Wasaaradda Amniga in berri uu dhici doono banaanbax nabadeed, waxaana looga dalbaday in wasaaradda ay qeyb ka noqotay ilaalinta amniga banaanbaxan, oo dowladdu si adag uga hortimid qabsoomadiisa.
Warqadda oo uu ku saxiixan yahay Xoghayaha Madasha, Korneel Maxamed Aadan Koofi ayaa ku baaqday in wasaaradu ay hubiso sugidda ammaanka dadka shacabka ah ee ka qeyb-galaya, isla markaana la fududeeyo wadooyinka iyo marinada ay soo marayaan si ay si nabad ah ugu gaaraan goobaha banaanbaxyadu ka dhici doonaan.
Mucaaradku waxay sheegeen in mudaharaadyadan ay yihiin kuwo nabadeed, ayna shacabka ku muujinayaan dareenkooda iyo ra’yigooda. Horay Madasha Samatabixinta ayaa u sheegtay in banaanabaxan looga soo horjeedo dowladda Xasan Sheekh, laguna muujinayo diidmada dhul boobka iyo barakicinta shacabka ee dhulka danta guud, taas oo caasimadda ka abuurtay caro shacab.
Mucaaradka oo iyagu raba in carada shacabka ee ka dhalatay tacaddiyada booliska uga faa’iideystaan damacooda siyaasiga ayaa ku baaqay banaanbax ay ku sheegeen mid looga hortagayo tacaddiyada dowladda u geysaneyso shacabka.
Banaanbaxa uu iclaamiyay hoggaanka mucaaradka ayuu sheegay inuu dhacayo maalinta Sabtida oo taariikhdu tahay 27 September 2025, iyagoo shacabka ugu baaqay inay isugu soo baxaan saddex goobood oo kala ah: Tarbuunka, Siinaay iyo Dayniile.
Tan ayaa imanaysa xilli saacadihii dambe laga dheehan karayay faallooyinka baraha bulshada ee hoggaamiyeyaasha mucaaradka sida shacabka uga caroodeen tallaabadii ay shalay qaadeen, oo dowladda ku tilmaamtay “qalqal gelin amni” xilli muddooyinkii dambe ay caasimadda ku naalooneysay xasillooni amni.
Si kastaba, Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa Arbacadii uga digay shacabka in loo adeegsado ujeedooyin lagu carqaladeynayo amniga dalka, xilli siyaasiyiinta mucaaradka ay ku dhawaaqeen mudahaaradyo waaweyn oo ka dhici doona magaalada Muqdisho dhamaadka toddobaadkan.
War-saxaafadeed rasmi ah oo ay soo saareen Booliska ayaa lagu yiri “Waxaan shacabka Soomaaliyeed uga digeynaa in aysan ku dhex milmin kooxaha ujeedadoodu tahay in ay carqaladeeyaan amniga, una sahlaan maleeshiyaadka argagixisada ah ee dowladdu dagaalka kula jirto
Sidoo kale, Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, Xasan Muungaab ayaa sheegay in xubnaha mucaaradka aysan qaban karin mudaharaad, isla markaana aysan xukumin goobaha ay cayimeen in la’isugu tago.
“Mudaaharaad ay ku baaqi karaan ma jiro, Tarabuun adi ma xukuntid, mana u xil saarnid Siinaay ma xukuntid meel aad u calaameyn kartana ma jirto,” ayuu yiri Muungaab.
Sidoo kale wuxuu amar siiyay laamaha amniga oo uu faray in tallaabo adag ay ka qaadaan, cid kasta oo ku xad-gudubta nabadda iyo xasiloonida ka jirta magaalada Muqdisho.
“Anigoo ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa halkan ka caddeynayo oo amrayo inay cid kasta oo nabadda iyo xasiloonida magaaladan ka jirto inay wax waxyeeleyso isku deydo tallaabo sharcia waafaqsan inay ka qaadaan,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay duqa magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa kusoo aadeysa xilli xasaasi ah, isla markaana Muqdisho ay ka taagan tahay xaalad kacsanaan ah oo u dhexeyso dowladda iyo mucaaradka oo
Arbacadii uu ka dhex-qaray dagaal toos ah, kadib markii ay isku fara saareen saldhigga degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir.