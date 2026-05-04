30.1 C
Mogadishu
Monday, May 4, 2026
Wararka

Odowaa oo kasoo muuqday shir ay leeyihiin mucaaradka + Qorshahooda

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka ee maalmahan dhaq-dhaqaaqyada ka waday Muqdisho ayaa haatan shir xasaasi ah ku leh Hoteelka Jasiira, iyada oo uu kasoo muuqday Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo dhawaan isaga baxay Xisbiga JSP, iskana casilay xilkii uu ka hayay.

Sida ay ogaatay Caasimada Online, shirkan oo ay u dhan yihiin xubnaha mucaaradka ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa go’aanka ay ka qaadanayaan shirka uu iclaamiyay Madaxweynaha ee loo ballansan yahay 10-ka bishan May.

Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa rajo xumo ka muujinayo gogosha taalla, maadaama ay horay usoo fashilmeen dhammaan wada-hadalladii horay loola soo galay Madaxweyne Xasan Sheekh ee ka qabsoomay Villa Soomaaliya.

Shirkan ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay mucaaradka ku caddeeyaan mowqifkooda, iyaga oo jawaab rasmi ah kasoo saaraya baaqa Xasan Sheekh.

Si kastaba, Madaxtooyada Soomaaliya ayaa Sabtidii sheegtay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah ugu casuumay Golaha Mustaqbalka kulan dhici doona 10-ka May 2026, kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka

Villa Somalia ayaa shaaca ka qaaday in casuumaaddaas ay timid kadib wadatashiyo uu madaxweynuhu la yeeshay siyaasiyiin, madax hore, odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.

Waxaa kale oo ay madaxtooyadu sheegtay in kulanka looga hadli doono arrimo masiiri ah, oo ay ku jiraan doorashooyinka, dowlad-dhiska, xoojinta midnimada qaranka iyo jihada siyaasadeed ee mustaqbalka Soomaaliya.

“Madaxweynuhu wuxuu aaminsan yahay in xilligan la joogo ay lagama maarmaan tahay is qancin iyo isu-tanaasul,” ayaa lagu yiri qoraalka madaxtooyada, oo intaas ku daray in wada-hadallada loo baahan yahay inay noqdaan kuwo miro dhal ah.

Lama oga sida wax ay noqon doonaan, waxaase laga war sugayaa halka ay ku dhamaato gogosha fidsan oo ay taageero u muujiyeen saaxibada caalamiga ah.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Wasiir Faarax oo shaaciyay in ay sii joogi karaan laba sano oo kale haddii…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved